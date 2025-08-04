В Екатеринбурге окончательно ликвидировали «Фонд Ройзмана*»

05 августа 2025 в 10:59 Размер текста - 17 +

Фонд экс-мэра Евгения Ройзмана* проиграл суд (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Фонд Ройзмана* требуют ликвидировать Попытка обжалования решения Октябрьского районного суда Екатеринбурга от 14 апреля о ликвидации «Фонда Ройзмана*» оказалась безуспешной. Свердловский областной суд оставил постановление в силе, не внеся в него изменений. Заседание прошло в закрытом режиме, представители СМИ на него допущены не были, передает журналист URA.RU. «Иллюзий по этому поводу не было. Предстоит дальнейшее обжалование», — рассказала журналистам директор фонда Светлана Косолапова. Ройзман (признан иноагентом в РФ) провел последний прием граждан 1 августа, а деятельность благотворительной организации была прекращена еще до рассмотрения апелляционной жалобы. Сотрудники фонда, оказывавшие помощь жителям региона на протяжении десяти лет, не согласны с обвинениями Министерства юстиции в нецелевом расходовании средств. Открывать новый благотворительный фонд Ройзман* не планирует. Инициатором ликвидации фонда выступило региональное управление Минюста России, обратившееся в суд с соответствующим иском. По версии ведомства, организация допустила нецелевое использование средств, собранных в 2021 году на приобретение препарата Zolgensma для двух детей, страдающих спинальной мышечной атрофией. Впоследствии необходимые инъекции были предоставлены детям государственным фондом «Круг добра». В свою очередь, представители «Фонда Ройзмана*» настаивают, что собранные средства не расходовались и оставались замороженными, поэтому использовать их по назначению было невозможно. Несмотря на аргументы защиты, фонд проиграл несколько судебных процессов и объявил о прекращении своей деятельности. Все новости о фонде — в сюжете URA.RU. *Евгений Ройзман включен Министерством юстиции РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Попытка обжалования решения Октябрьского районного суда Екатеринбурга от 14 апреля о ликвидации «Фонда Ройзмана*» оказалась безуспешной. Свердловский областной суд оставил постановление в силе, не внеся в него изменений. Заседание прошло в закрытом режиме, представители СМИ на него допущены не были, передает журналист URA.RU. «Иллюзий по этому поводу не было. Предстоит дальнейшее обжалование», — рассказала журналистам директор фонда Светлана Косолапова. Ройзман (признан иноагентом в РФ) провел последний прием граждан 1 августа, а деятельность благотворительной организации была прекращена еще до рассмотрения апелляционной жалобы. Сотрудники фонда, оказывавшие помощь жителям региона на протяжении десяти лет, не согласны с обвинениями Министерства юстиции в нецелевом расходовании средств. Открывать новый благотворительный фонд Ройзман* не планирует. Инициатором ликвидации фонда выступило региональное управление Минюста России, обратившееся в суд с соответствующим иском. По версии ведомства, организация допустила нецелевое использование средств, собранных в 2021 году на приобретение препарата Zolgensma для двух детей, страдающих спинальной мышечной атрофией. Впоследствии необходимые инъекции были предоставлены детям государственным фондом «Круг добра». В свою очередь, представители «Фонда Ройзмана*» настаивают, что собранные средства не расходовались и оставались замороженными, поэтому использовать их по назначению было невозможно. Несмотря на аргументы защиты, фонд проиграл несколько судебных процессов и объявил о прекращении своей деятельности. Все новости о фонде — в сюжете URA.RU. *Евгений Ройзман включен Министерством юстиции РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.