04 августа 2025

В Екатеринбурге окончательно ликвидировали «Фонд Ройзмана*»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над экс-мэром Евгением Ройзманом. Екатеринбург, ройзман евгений
Фонд экс-мэра Евгения Ройзмана* проиграл суд (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Фонд Ройзмана* требуют ликвидировать

Попытка обжалования решения Октябрьского районного суда Екатеринбурга от 14 апреля о ликвидации «Фонда Ройзмана*» оказалась безуспешной. Свердловский областной суд оставил постановление в силе, не внеся в него изменений. Заседание прошло в закрытом режиме, представители СМИ на него допущены не были, передает журналист URA.RU.

«Иллюзий по этому поводу не было. Предстоит дальнейшее обжалование», — рассказала журналистам директор фонда Светлана Косолапова.

Ройзман (признан иноагентом в РФ) провел последний прием граждан 1 августа, а деятельность благотворительной организации была прекращена еще до рассмотрения апелляционной жалобы. Сотрудники фонда, оказывавшие помощь жителям региона на протяжении десяти лет, не согласны с обвинениями Министерства юстиции в нецелевом расходовании средств. Открывать новый благотворительный фонд Ройзман* не планирует.

Инициатором ликвидации фонда выступило региональное управление Минюста России, обратившееся в суд с соответствующим иском. По версии ведомства, организация допустила нецелевое использование средств, собранных в 2021 году на приобретение препарата Zolgensma для двух детей, страдающих спинальной мышечной атрофией. Впоследствии необходимые инъекции были предоставлены детям государственным фондом «Круг добра».

В свою очередь, представители «Фонда Ройзмана*» настаивают, что собранные средства не расходовались и оставались замороженными, поэтому использовать их по назначению было невозможно. Несмотря на аргументы защиты, фонд проиграл несколько судебных процессов и объявил о прекращении своей деятельности. Все новости о фонде — в сюжете URA.RU.

*Евгений Ройзман включен Министерством юстиции РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Попытка обжалования решения Октябрьского районного суда Екатеринбурга от 14 апреля о ликвидации «Фонда Ройзмана*» оказалась безуспешной. Свердловский областной суд оставил постановление в силе, не внеся в него изменений. Заседание прошло в закрытом режиме, представители СМИ на него допущены не были, передает журналист URA.RU. «Иллюзий по этому поводу не было. Предстоит дальнейшее обжалование», — рассказала журналистам директор фонда Светлана Косолапова. Ройзман (признан иноагентом в РФ) провел последний прием граждан 1 августа, а деятельность благотворительной организации была прекращена еще до рассмотрения апелляционной жалобы. Сотрудники фонда, оказывавшие помощь жителям региона на протяжении десяти лет, не согласны с обвинениями Министерства юстиции в нецелевом расходовании средств. Открывать новый благотворительный фонд Ройзман* не планирует. Инициатором ликвидации фонда выступило региональное управление Минюста России, обратившееся в суд с соответствующим иском. По версии ведомства, организация допустила нецелевое использование средств, собранных в 2021 году на приобретение препарата Zolgensma для двух детей, страдающих спинальной мышечной атрофией. Впоследствии необходимые инъекции были предоставлены детям государственным фондом «Круг добра». В свою очередь, представители «Фонда Ройзмана*» настаивают, что собранные средства не расходовались и оставались замороженными, поэтому использовать их по назначению было невозможно. Несмотря на аргументы защиты, фонд проиграл несколько судебных процессов и объявил о прекращении своей деятельности. Все новости о фонде — в сюжете URA.RU. *Евгений Ройзман включен Министерством юстиции РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...