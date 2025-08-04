04 августа 2025

В ХМАО бизнесмен скрыл налоги на 37 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнесмену грозит уголовная ответственность за сокрытие налогов и невыплату зарплаты
Бизнесмену грозит уголовная ответственность за сокрытие налогов и невыплату зарплаты Фото:

В Нефтеюганске руководитель ООО «Стройпромсервис» скрыл от государства налоги, сборы и страховые взносы на сумму в 37,5 миллионов рублей, а также задолжал рабочим зарплату в 1,5 миллиона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета округа.

«Руководитель общества сокрыл денежные средства, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в сумме 37,5 миллионов рублей», — сообщили агентству в ведомстве. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по двум статьям УК РФ.

Как сообщили агентству в надзорном ведомстве, бизнесмен также не выплатил своим сотрудникам зарплату в 1,5 миллиона рублей. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по двум статьям: «полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы» и «сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов». Благодаря прокуратуре, долги перед рабочими были погашены, а дело направлено в суд для рассмотрения.

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В Нефтеюганске руководитель ООО «Стройпромсервис» скрыл от государства налоги, сборы и страховые взносы на сумму в 37,5 миллионов рублей, а также задолжал рабочим зарплату в 1,5 миллиона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета округа. «Руководитель общества сокрыл денежные средства, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в сумме 37,5 миллионов рублей», — сообщили агентству в ведомстве. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по двум статьям УК РФ. Как сообщили агентству в надзорном ведомстве, бизнесмен также не выплатил своим сотрудникам зарплату в 1,5 миллиона рублей. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по двум статьям: «полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы» и «сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов». Благодаря прокуратуре, долги перед рабочими были погашены, а дело направлено в суд для рассмотрения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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