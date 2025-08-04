В ХМАО бизнесмен скрыл налоги на 37 миллионов рублей

В Нефтеюганске руководитель ООО «Стройпромсервис» скрыл от государства налоги, сборы и страховые взносы на сумму в 37,5 миллионов рублей, а также задолжал рабочим зарплату в 1,5 миллиона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета округа.
«Руководитель общества сокрыл денежные средства, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в сумме 37,5 миллионов рублей», — сообщили агентству в ведомстве. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по двум статьям УК РФ.
Как сообщили агентству в надзорном ведомстве, бизнесмен также не выплатил своим сотрудникам зарплату в 1,5 миллиона рублей. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по двум статьям: «полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы» и «сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов». Благодаря прокуратуре, долги перед рабочими были погашены, а дело направлено в суд для рассмотрения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!