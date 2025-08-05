Киев хотел устроить покушение на гендиректора оборонного предприятия Белгорода

Сотрудники ФСБ предотвратили покушение на генерального директора одного из оборонно-промышленных предприятий Белгорода. В ведомстве сообщили, что задержан гражданин России, который, по версии следствия, действовал по заданию представителей запрещенной в России проукраинской террористической организации.
«Сорвана попытка покушения на гендиректора одного из оборонно-промышленных предприятий Белгорода», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости.
В ФСБ уточнили, что подозреваемый установил контакт с кураторами через интернет-мессенджер Telegram. По данным следствия, мужчина по указанию представителя запрещенной в РФ организации прибыл в Брянскую область, где получил из сброса с беспилотника оружие и взрывчатку для подготовки преступления. Его задержали в момент попытки реализации замысла. Сейчас с подозреваемым работают следователи, решается вопрос о мере пресечения.
Ранее сотрудники ФСБ России задержали двух жителей Брянской области, подозреваемых в сборе данных об объектах Минобороны и подготовке диверсий с беспилотниками в интересах украинских спецслужб. Задержанные, родившиеся в 1993 и 1995 годах, выполняли задания, связанные с разведывательно-подрывной деятельностью, и проводили фото- и видеофиксацию объектов Минобороны.
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