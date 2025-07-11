Жители Брянской области задержаны за подготовку терактов на объектах Минобороны

Сотрудники ФСБ России задержали двух жителей Брянской области, подозреваемых в сборе данных об объектах Минобороны и подготовке диверсий с применением беспилотников. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Задержанные 1993 и 1995 годов рождения действовали на территории Брянской и соседних областей в интересах украинских спецслужб.
«... пресечена противоправная деятельность двух жителей Брянской области 1993 и 1995 г. р., являвшихся пособниками запрещенной в России украинской террористической организации и выполнявших ... задания, связанные с проведением разведывательно-подрывной деятельности», — заявили в ЦОС. Сообщение передает ТАСС.
В ФСБ уточнили, что задержанные неоднократно осуществляли визуальное наблюдение, а также фото- и видеофиксацию объектов Минобороны и мест расположения суточных нарядов правоохранительных органов. По данным спецслужбы, им передавали взрывчатые вещества и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств с помощью беспилотников с территории Украины. Подозреваемые занимались сборкой этих устройств, а также проверкой полученного огнестрельного оружия для последующего использования в терактах.
Ранее в Ялте сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина, подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами Украины и подготовке террористического акта, приуроченного ко Дню России, пишет RT. Задержанный — гражданин России 1981 года рождения — был завербован представителями украинских спецслужб посредством мессенджера Telegram для организации терактов на территории Крыма. По указанию своего куратора подозреваемый планировал подготовить беспилотник, оснащенный взрывным устройством, с целью атаки на место сбора правоохранителей, обеспечивающих безопасность праздничных мероприятий в честь Дня России.
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