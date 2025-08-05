ЕС введет санкции против Китая из-за России

Евросоюз намерен ввести санкции против Китая за предполагаемую поставку комплектующих для беспилотников в Россию и поддержку специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейского дипломата.
«После августа мы будем добиваться введения санкций [против Китая]. Мы хотим диалога и конкретных действий», — приводит издание слова источника из числа европейских чиновников. По его словам, в ЕС обсуждается расширение санкционного давления в отношении китайских компаний, которые, по мнению Брюсселя, участвуют в обходе экспортных ограничений.
Западные СМИ ранее сообщали о том, что Китай якобы поставляет в Россию свои двигатели для беспилотников под видом промышленных холодильных установок. После начала спецоперации США и ЕС уже вводили ограничения против китайских предприятий, подозреваемых в поддержке российского оборонно-промышленного комплекса. Китай отвергает эти обвинения.
По словам председателя КНР Си Цзиньпина, вызовы, с которыми сталкивается Евросоюз, не исходят от Китая. Он отметил, что страна не видит кардинальных противоречий с ЕС и выступает против торговых ограничений со стороны Брюсселя. Глава КНР выразил надежду, что руководство ЕС откажется от санкционной политики в торгово-экономической сфере и сохранит открытость рынков для китайских компаний, передает деловое издание «Взгляд».
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