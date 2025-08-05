В Белгородской области сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, в котором автомобилем управляла семилетняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.
«Автомобиль "Лада Веста" при движении задним ходом совершил наезд на 45-летнего мужчину, а впоследствии на скамейку и два припаркованных автомобиля», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства. Кроме того, отмечается, что автомобилем управляла семилетняя девочка, а ее 37-летний отец в этот момент сидел рядом.
В результате пешеход с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение. Транспортные средства получили механические повреждения. Медицинское освидетельствование показало наличие алкогольного опьянения у отца несовершеннолетней. По данному факту сотрудниками полиции возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП РФ за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью.
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