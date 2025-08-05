Berliner Zeitung: спецпосланник Трампа может на этой неделе посетить Москву

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Уиткофф может прилететь в Москву у же на этой неделе
Уиткофф может прилететь в Москву у же на этой неделе Фото:

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф может посетить Москву на этой неделе, чтобы обсудить перспективы урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.

«Запланированный визит в Россию спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа может дать первые подсказки относительно того, предпринимаются ли за кулисами шаги к компромиссу между Москвой и Киевом», — отмечает Berliner Zeitung. По мнению издания, несмотря на переговорные сигналы, вероятность скорого подписания мирного соглашения пока остается низкой.

В администрации президента США уточнили, что поездка Уиткоффа может состояться в среду или четверг. В Кремле подтвердили возможность такого визита и подчеркнули значимость прямых контактов с американской стороной, передает «Национальная служба новостей». Российские власти считают диалог со спецпосланником президента США важным и содержательным, а также отмечают его пользу для понимания текущих позиций сторон по вопросам урегулирования на Украине.

Уиткофф должен был посетить Кремль еще в пятницу 1 августа. Однако поездка была отменена. В этот день глава РФ Владимир Путин находился на Валааме с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко.

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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф может посетить Москву на этой неделе, чтобы обсудить перспективы урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung. «Запланированный визит в Россию спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа может дать первые подсказки относительно того, предпринимаются ли за кулисами шаги к компромиссу между Москвой и Киевом», — отмечает Berliner Zeitung. По мнению издания, несмотря на переговорные сигналы, вероятность скорого подписания мирного соглашения пока остается низкой. В администрации президента США уточнили, что поездка Уиткоффа может состояться в среду или четверг. В Кремле подтвердили возможность такого визита и подчеркнули значимость прямых контактов с американской стороной, передает «Национальная служба новостей». Российские власти считают диалог со спецпосланником президента США важным и содержательным, а также отмечают его пользу для понимания текущих позиций сторон по вопросам урегулирования на Украине. Уиткофф должен был посетить Кремль еще в пятницу 1 августа. Однако поездка была отменена. В этот день глава РФ Владимир Путин находился на Валааме с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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