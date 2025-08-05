Berliner Zeitung: спецпосланник Трампа может на этой неделе посетить Москву

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф может посетить Москву на этой неделе, чтобы обсудить перспективы урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.
«Запланированный визит в Россию спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа может дать первые подсказки относительно того, предпринимаются ли за кулисами шаги к компромиссу между Москвой и Киевом», — отмечает Berliner Zeitung. По мнению издания, несмотря на переговорные сигналы, вероятность скорого подписания мирного соглашения пока остается низкой.
В администрации президента США уточнили, что поездка Уиткоффа может состояться в среду или четверг. В Кремле подтвердили возможность такого визита и подчеркнули значимость прямых контактов с американской стороной, передает «Национальная служба новостей». Российские власти считают диалог со спецпосланником президента США важным и содержательным, а также отмечают его пользу для понимания текущих позиций сторон по вопросам урегулирования на Украине.
Уиткофф должен был посетить Кремль еще в пятницу 1 августа. Однако поездка была отменена. В этот день глава РФ Владимир Путин находился на Валааме с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко.
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