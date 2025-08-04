США перенесли визит спецпосланника Трампа из-за одного действия Путина

Визит специального посланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву был перенесен после недавних заявлений президента России Владимира Путина. Об этом сообщил директор Международного института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве России Алексей Мартынов.
«Информация о визите Уиткоффа появилась в пятницу. В этот же день была встреча президентов России и Белоруссии на Валааме, где было много чего передано в мир, в том числе и сигналов за океан. Может быть, визит Уиткоффа перенесен из-за определенных доработок нюансов предстоящего диалога в контексте услышанного от президентов Путина и Лукашенко со святого места», — пояснил Мартынов. Его слова передает РИА «Новости».
Эксперт также подчеркнул, что Уиткофф пользуется личным доверием президента США Дональда Трампа и выполняет функции его «глаз и ушей» на переговорах. По мнению Мартынова, перенос визита свидетельствует о продолжающемся интенсивном диалоге между Москвой и Вашингтоном, несмотря на публичные заявления американского лидера о возможных новых санкциях против России.
Мартынов считает, что подобные заявления являются частью политической традиции в США и больше связаны с предвыборной тактикой Трампа, чем с реальными мерами давления на Москву. По его словам, американскому лидеру «все равно, что говорить».
Ранее о планах визита спецпосланника в Москву сообщал американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер. По его словам, Уиткофф должен был прибыть в российскую столицу после посещения Израиля, однако поездка была отменена. Впоследствии Дональд Трамп уточнил, что визит может состояться 6 или 7 августа.
В пятницу 1 августа, после визита в храм Смоленской иконы Божией Матери, расположенный в Смоленском скиту, где монахи возносят молитвы за российских воинов, павших в различных военных конфликтах, представители власти ответили на вопросы журналистов. Президент Путин подчеркнул, что озвученные Россией летом 2024 года условия по урегулированию ситуации вокруг Украины сохраняются без изменений. Как позже отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Валаам, где выступал Путин, имеет важное значение для России.
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