Полиция ищет участников подростковой драки в ЯНАО

В ЯНАО полицейские ищут детей, избивших сверстника в Мужах
В ЯНАО полицейские начали проверку по поводу драки подростков в селе Мужи Шурышкарского района. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Факт зарегистрирован. В настоящее время назначено проведение проверки. Полицейские устанавливают участников и обстоятельства произошедшего», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе управления МВД по Ямалу.
Видео с кадрами драки подростков появилось в сети 5 августа. На нем видно, как группа детей держа сверстника за кофту бьет его об забор.
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