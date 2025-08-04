04 августа 2025

Полиция ищет участников подростковой драки в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО полицейские ищут детей, избивших сверстника в Мужах
В ЯНАО полицейские ищут детей, избивших сверстника в Мужах Фото:

В ЯНАО полицейские начали проверку по поводу драки подростков в селе Мужи Шурышкарского района. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Факт зарегистрирован. В настоящее время назначено проведение проверки. Полицейские устанавливают участников и обстоятельства произошедшего», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе управления МВД по Ямалу.

Видео с кадрами драки подростков появилось в сети 5 августа. На нем видно, как группа детей держа сверстника за кофту бьет его об забор.

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В ЯНАО полицейские начали проверку по поводу драки подростков в селе Мужи Шурышкарского района. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Факт зарегистрирован. В настоящее время назначено проведение проверки. Полицейские устанавливают участников и обстоятельства произошедшего», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе управления МВД по Ямалу. Видео с кадрами драки подростков появилось в сети 5 августа. На нем видно, как группа детей держа сверстника за кофту бьет его об забор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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