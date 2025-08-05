В Челябинской области родные погибших супругов требуют 15 млн от виновника ДТП

В Челябинской области родственники молодых супругов, которые погибли в лобовом ДТП, требуют с виновника 15 миллионов рублей в качестве возмещения морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
«Житель Златоуста ответит в суде за совершение ДТП, в котором погибла молодая супружеская пара. Родственниками погибших заявлены исковые требования о возмещении морального вреда в сумме 15 миллионов рублей и материального ущерба свыше 600 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Авария произошла 8 июня на автодороге Миасс-Златоуст. 49-летний водитель Toyota Land Cruiser 200 выехал на встречку для обгона и столкнулся с автомобилем Lada Granta. В аварии погиб водитель и пассажир отечественного автомобиля — молодая супружеская пара. Мужу было 26 лет, его жене — 22 года.
Возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Уголовное дело для рассмотрения направлено в Миасский городской суд.
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