04 августа 2025

Ученый из ХМАО предупредил о всплеске активности змей в августе

© Служба новостей «URA.RU»
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Змеи в ХМАО ищут пропитание, поэтому выползают на территории, где ведется сельское хозяйство
Змеи в ХМАО ищут пропитание, поэтому выползают на территории, где ведется сельское хозяйство Фото:

В августе на территории ХМАО увеличивается риск встречи со змеями. Об этом URA.RU сообщил старший научный сотрудник Сургутского университета, кандидат биологических наук Николай Наконечный.

По словам ученого, в сезон сбора ягод и грибов змеи активны и часто попадаются на пути югорчан в лесах. «Если говорить о сургутской параллели, то змеи — гадюки и ужи — чаще всего встречаются в районах верховых болот и кустарниковых лесах. Сейчас, когда люди массово идут за ягодой, встречи с ними вполне вероятны», — отметил Наконечный.

Наиболее активно змеи ведут себя при температуре от 18 до 23 градусов. В жару и при затяжных дождях они становятся менее подвижными. Но до середины сентября продолжают искать пищу, в том числе и на вырубках, возле ЛЭП, трубопроводов, на заброшенных огородах и полях.

По наблюдениям ученого, популяция змей в Югре распространена до 62-й параллели — это Радужный, Советский и Нижневартовский районы. В спячку они уходят не раньше конца августа, при условии устойчивого похолодания.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) от укусов змей пострадали четверо детей. Два ребенка были укушены неядовитыми змеями, еще двое детей — гадюками.

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В августе на территории ХМАО увеличивается риск встречи со змеями. Об этом URA.RU сообщил старший научный сотрудник Сургутского университета, кандидат биологических наук Николай Наконечный. По словам ученого, в сезон сбора ягод и грибов змеи активны и часто попадаются на пути югорчан в лесах. «Если говорить о сургутской параллели, то змеи — гадюки и ужи — чаще всего встречаются в районах верховых болот и кустарниковых лесах. Сейчас, когда люди массово идут за ягодой, встречи с ними вполне вероятны», — отметил Наконечный. Наиболее активно змеи ведут себя при температуре от 18 до 23 градусов. В жару и при затяжных дождях они становятся менее подвижными. Но до середины сентября продолжают искать пищу, в том числе и на вырубках, возле ЛЭП, трубопроводов, на заброшенных огородах и полях. По наблюдениям ученого, популяция змей в Югре распространена до 62-й параллели — это Радужный, Советский и Нижневартовский районы. В спячку они уходят не раньше конца августа, при условии устойчивого похолодания. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) от укусов змей пострадали четверо детей. Два ребенка были укушены неядовитыми змеями, еще двое детей — гадюками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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