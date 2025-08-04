Ученый из ХМАО предупредил о всплеске активности змей в августе

В августе на территории ХМАО увеличивается риск встречи со змеями. Об этом URA.RU сообщил старший научный сотрудник Сургутского университета, кандидат биологических наук Николай Наконечный.
По словам ученого, в сезон сбора ягод и грибов змеи активны и часто попадаются на пути югорчан в лесах. «Если говорить о сургутской параллели, то змеи — гадюки и ужи — чаще всего встречаются в районах верховых болот и кустарниковых лесах. Сейчас, когда люди массово идут за ягодой, встречи с ними вполне вероятны», — отметил Наконечный.
Наиболее активно змеи ведут себя при температуре от 18 до 23 градусов. В жару и при затяжных дождях они становятся менее подвижными. Но до середины сентября продолжают искать пищу, в том числе и на вырубках, возле ЛЭП, трубопроводов, на заброшенных огородах и полях.
По наблюдениям ученого, популяция змей в Югре распространена до 62-й параллели — это Радужный, Советский и Нижневартовский районы. В спячку они уходят не раньше конца августа, при условии устойчивого похолодания.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) от укусов змей пострадали четверо детей. Два ребенка были укушены неядовитыми змеями, еще двое детей — гадюками.
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