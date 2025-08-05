Скончался актер Виктор Кондрашкин

Заслуженный артист России Кондрашкин скончался на 76-м году жизни
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В возрасте 75 лет умер актер Кондрашкин
В возрасте 75 лет умер актер Кондрашкин Фото:

Заслуженный артист России Виктор Кондрашкин скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщил портал «Кинотеатр.ру».

«Ушел из жизни актер Виктор Кондрашкин», — говорится в сообщении, опубликованном на портале. Уточняется, что актер умер 4 августа.

Кондрашкин окончил Горьковское театральное училище. Более 30 лет он работал в Горьковском (ныне — Нижегородском) театре юного зрителя, был членом Союза театральных деятелей России. За годы творческой деятельности актер сыграл десятки ролей на сцене и был удостоен звания заслуженного артиста РФ.

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Заслуженный артист России Виктор Кондрашкин скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщил портал «Кинотеатр.ру». «Ушел из жизни актер Виктор Кондрашкин», — говорится в сообщении, опубликованном на портале. Уточняется, что актер умер 4 августа. Кондрашкин окончил Горьковское театральное училище. Более 30 лет он работал в Горьковском (ныне — Нижегородском) театре юного зрителя, был членом Союза театральных деятелей России. За годы творческой деятельности актер сыграл десятки ролей на сцене и был удостоен звания заслуженного артиста РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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