Скончался актер Виктор Кондрашкин

Заслуженный артист России Виктор Кондрашкин скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщил портал «Кинотеатр.ру».
«Ушел из жизни актер Виктор Кондрашкин», — говорится в сообщении, опубликованном на портале. Уточняется, что актер умер 4 августа.
Кондрашкин окончил Горьковское театральное училище. Более 30 лет он работал в Горьковском (ныне — Нижегородском) театре юного зрителя, был членом Союза театральных деятелей России. За годы творческой деятельности актер сыграл десятки ролей на сцене и был удостоен звания заслуженного артиста РФ.
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