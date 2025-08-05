В Сургуте начали строить дорогу, которая станет дублером въезда в город

В Сургуте началось строительство новой четырехполосной автодороги, которая соединит улицу Игоря Киртбая с Нефтеюганским шоссе и станет дополнительным въездом в город. Работы ведутся в обход Грибоедовской развязки, где часто возникают пробки.
«Участок включает 500 метров дороги с велодорожками, тротуарами, освещением, видеонаблюдением, ливневой канализацией и водоснабжением. Также предусмотрены два остановочных павильона и один светофорный объект», — сообщил URA.RU заместитель директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.
Сейчас подрядчик занимается подготовкой территории и шурфовкой инженерных сетей. Завершить строительство планируется в конце 2026 года. Стоимость объекта составит 393 миллиона рублей.
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