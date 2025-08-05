В Сургуте начали строить дорогу, которая станет дублером въезда в город

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В Сургуте началось строительство дороги от улицы Игоря Киртбая до Нефтеюганского шоссе
В Сургуте началось строительство дороги от улицы Игоря Киртбая до Нефтеюганского шоссе Фото:

В Сургуте началось строительство новой четырехполосной автодороги, которая соединит улицу Игоря Киртбая с Нефтеюганским шоссе и станет дополнительным въездом в город. Работы ведутся в обход Грибоедовской развязки, где часто возникают пробки.

«Участок включает 500 метров дороги с велодорожками, тротуарами, освещением, видеонаблюдением, ливневой канализацией и водоснабжением. Также предусмотрены два остановочных павильона и один светофорный объект», — сообщил URA.RU заместитель директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.

Сейчас подрядчик занимается подготовкой территории и шурфовкой инженерных сетей. Завершить строительство планируется в конце 2026 года. Стоимость объекта составит 393 миллиона рублей.

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В Сургуте началось строительство новой четырехполосной автодороги, которая соединит улицу Игоря Киртбая с Нефтеюганским шоссе и станет дополнительным въездом в город. Работы ведутся в обход Грибоедовской развязки, где часто возникают пробки. «Участок включает 500 метров дороги с велодорожками, тротуарами, освещением, видеонаблюдением, ливневой канализацией и водоснабжением. Также предусмотрены два остановочных павильона и один светофорный объект», — сообщил URA.RU заместитель директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу. Сейчас подрядчик занимается подготовкой территории и шурфовкой инженерных сетей. Завершить строительство планируется в конце 2026 года. Стоимость объекта составит 393 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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