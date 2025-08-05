В Дагестане маршрутка с 14 пассажирами опрокинулась

В Дагестане маршрутка с 14 пассажирами попала в аварию и опрокинулась возле населенного пункта Зубутли-Миатли. Прокуратура Дагестана начала проверку инцидента.
«Прокуратурой Республики Дагестан организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона в Telegram. Согласно предварительной информации, 5 августа 2025 года в районе населенного пункта Зубутли-Миатли Кизилюртовского района водитель автомобиля марки «Газель» утратил контроль над транспортным средством, что привело к его опрокидыванию. В результате происшествия имеются пострадавшие.
Сотрудники ведомства уточнили, что проверка охватит действия водителя, техническое состояние транспортного средства, а также выполнение правил перевозки пассажиров. Особое внимание уделят тому, были ли соблюдены требования безопасности во время движения и при посадке людей в салон. На данный момент все материалы по происшествию переданы в правоохранительные органы, проводится опрос свидетелей и пострадавших.
Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Республике Дагестан в салоне которого находились 14 пассажиров. Следователи Кизилюртовского межрайонного следственного отдела проводят проверку по факту происшествия.
На месте работают сотрудники следственного управления, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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