Дегтярев рассказал, когда российских спортсменов вернут на олимпийский пьедестал

Дегтярев рассчитывает на восстановление статуса ОКР в ближайшие месяцы
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Глава Минспорта рассчитывает на скорое восстановление статуса ОКР
Глава Минспорта рассчитывает на скорое восстановление статуса ОКР Фото:

Восстановление статуса Олимпийского комитета России (ОКР) может произойти в ближайшие месяцы. Такое заявление сделал министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Мы об этом и просили. Вот наше досье, измененный устав ОКР, наша позиция. Рассмотрите и примите решение. А решение может быть только одно — восстановить ОКР», — отметил министр. Такое заявление он сделал в интервью изданию «Коммерсант».

Дегтярев сообщил, что новое руководство Международного олимпийского комитета (МОК) приступило к рассмотрению вопроса о статусе ОКР. По его словам, недавно избранная президент МОК Кирсти Ковентри сразу распорядилась передать досье российского комитета в юридическую комиссию для подготовки рекомендаций исполкому, который соберется в сентябре. 

Дегтярев уточнил, что Олимпийская хартия не допускает выступления спортсменов страны под государственным флагом в случае непризнания национального олимпийского комитета. По его словам, только восстановление статуса ОКР позволит вернуть российским атлетам возможность выступать под национальным флагом и гимном, а не в нейтральном статусе. Министр отметил, что после решения МОК начнется детальная юридическая работа по смягчению критериев допуска и формированию «дорожной карты» для возвращения российских спортсменов к полноценному участию в международных соревнованиях.

Статус Олимпийского комитета России в Международном олимпийском комитете неоднократно подвергался приостановке. В настоящее время российские делегаты отсутствуют в МОК, поскольку в состав ОКР были приняты олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах ранее заявил, что для возвращения в состав МОК Олимпийскому комитету России необходимо соблюдать положения Олимпийской хартии.

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Восстановление статуса Олимпийского комитета России (ОКР) может произойти в ближайшие месяцы. Такое заявление сделал министр спорта России Михаил Дегтярев. «Мы об этом и просили. Вот наше досье, измененный устав ОКР, наша позиция. Рассмотрите и примите решение. А решение может быть только одно — восстановить ОКР», — отметил министр. Такое заявление он сделал в интервью изданию «Коммерсант». Дегтярев сообщил, что новое руководство Международного олимпийского комитета (МОК) приступило к рассмотрению вопроса о статусе ОКР. По его словам, недавно избранная президент МОК Кирсти Ковентри сразу распорядилась передать досье российского комитета в юридическую комиссию для подготовки рекомендаций исполкому, который соберется в сентябре.  Дегтярев уточнил, что Олимпийская хартия не допускает выступления спортсменов страны под государственным флагом в случае непризнания национального олимпийского комитета. По его словам, только восстановление статуса ОКР позволит вернуть российским атлетам возможность выступать под национальным флагом и гимном, а не в нейтральном статусе. Министр отметил, что после решения МОК начнется детальная юридическая работа по смягчению критериев допуска и формированию «дорожной карты» для возвращения российских спортсменов к полноценному участию в международных соревнованиях. Статус Олимпийского комитета России в Международном олимпийском комитете неоднократно подвергался приостановке. В настоящее время российские делегаты отсутствуют в МОК, поскольку в состав ОКР были приняты олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах ранее заявил, что для возвращения в состав МОК Олимпийскому комитету России необходимо соблюдать положения Олимпийской хартии.
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