В МОК назвали условие для восстановления членства Олимпийского комитета России

МОК: Олимпийский комитет России должен следовать правилам олимпийского движения

20 марта 2024 в 22:32 Размер текста - 17 +

Томас Бах заявил, что Россия должна следовать правилам Олимпийской хартии, чтобы вернуть членство в МОК Фото: LAURENT GILLIERON/EPA/TASS новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Для восстановления членства в Международном олимпийском комитете (МОК) Олимпийский комитет России (ОКР) должен следовать правилам Олимпийской хартии. Об этом сообщил президент МОК Томас Бах. «Все предельно ясно. Все, кто соблюдает правила, приветствуются в олимпийском движении. Таким образом, в тот момент, если ОКР будет соблюдать правила, мы их поприветствуем», — передает ТАСС слова Баха. Он отметил, что все национальные олимпийские комитеты обязаны следовать правилам Олимпийской хартии. Ранее МОК запретил индивидуальным нейтральным спортсменам из России и Белоруссии участвовать в церемонии открытия Олимпийских Игр. Она пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Отмечается, что решение об и участии в церемонии закрытия соревнований будет принято позже. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для восстановления членства в Международном олимпийском комитете (МОК) Олимпийский комитет России (ОКР) должен следовать правилам Олимпийской хартии. Об этом сообщил президент МОК Томас Бах. «Все предельно ясно. Все, кто соблюдает правила, приветствуются в олимпийском движении. Таким образом, в тот момент, если ОКР будет соблюдать правила, мы их поприветствуем», — передает ТАСС слова Баха. Он отметил, что все национальные олимпийские комитеты обязаны следовать правилам Олимпийской хартии. Ранее МОК запретил индивидуальным нейтральным спортсменам из России и Белоруссии участвовать в церемонии открытия Олимпийских Игр. Она пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Отмечается, что решение об и участии в церемонии закрытия соревнований будет принято позже.