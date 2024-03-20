В МОК назвали условие для восстановления членства Олимпийского комитета России

МОК: Олимпийский комитет России должен следовать правилам олимпийского движения
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Томас Бах заявил, что Россия должна следовать правилам Олимпийской хартии, чтобы вернуть членство в МОК Фото:
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Для восстановления членства в Международном олимпийском комитете (МОК) Олимпийский комитет России (ОКР) должен следовать правилам Олимпийской хартии. Об этом сообщил президент МОК Томас Бах.

«Все предельно ясно. Все, кто соблюдает правила, приветствуются в олимпийском движении. Таким образом, в тот момент, если ОКР будет соблюдать правила, мы их поприветствуем», — передает ТАСС слова Баха. Он отметил, что все национальные олимпийские комитеты обязаны следовать правилам Олимпийской хартии.

Ранее МОК запретил индивидуальным нейтральным спортсменам из России и Белоруссии участвовать в церемонии открытия Олимпийских Игр. Она пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Отмечается, что решение об и участии в церемонии закрытия соревнований будет принято позже.

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Для восстановления членства в Международном олимпийском комитете (МОК) Олимпийский комитет России (ОКР) должен следовать правилам Олимпийской хартии. Об этом сообщил президент МОК Томас Бах. «Все предельно ясно. Все, кто соблюдает правила, приветствуются в олимпийском движении. Таким образом, в тот момент, если ОКР будет соблюдать правила, мы их поприветствуем», — передает ТАСС слова Баха. Он отметил, что все национальные олимпийские комитеты обязаны следовать правилам Олимпийской хартии. Ранее МОК запретил индивидуальным нейтральным спортсменам из России и Белоруссии участвовать в церемонии открытия Олимпийских Игр. Она пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Отмечается, что решение об и участии в церемонии закрытия соревнований будет принято позже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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