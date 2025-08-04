Нефтяные компании ХМАО терпят миллиардные убытки из-за укрепления рубля

Нефтедобывающие предприятия ХМАО за пять месяцев 2025 года понесли убытки более чем на 700 миллиардов рублей. Общий финансовый результат оказался отрицательным, сообщили в Тюменьстате.
«Сальдированный финансовый результат компаний сферы добычи полезных ископаемых составил минус 506,3 миллиарда рублей. Совокупные убытки предприятий достигли 724,2 миллиарда, а прибыль — 198,4 миллиарда рублей», — уточнили аналитики.
В Югре ведут работу основные нефтяные компании России. За аналогичный период 2024 года они заработали 759,6 миллиарда рублей при убытках в 11,1 миллиарда. Тогда итоговый результат составил плюс 748,6 миллиарда.
Эксперты называют основной причиной ухудшения финансового состояния компаний падение мировых цен на нефть и укрепление рубля. «Уменьшение доходов нефтяных компаний связано, прежде всего, с падением стоимости нефти на мировом рынке и укреплением рубля. Из-за этого сократилась экспортная выручка: компании стали зарабатывать меньше, продавая тот же объем продукции за границу», — пояснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, укрепление рубля также привело к снижению демпфера — компенсации из федерального бюджета, зависящей от разницы между внутренними и внешними ценами на топливо. «Из-за того, что рубль укрепился и нефтепродукты на внешних рынках подешевели по сравнению с прошлым годом, выплаты в адрес нефтяных компаний сократились примерно на 40%. Это существенно ударило по рентабельности нефтепереработки и общей доходности компаний», — добавил эксперт.
Ранее URA.RU писало, что нефтяные компании ХМАО увеличили свои убытки за первые месяцы 2025 года. Финансовый результат, а именно прибыль за вычетом убытков, составил -485,6 миллиарда рублей.
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