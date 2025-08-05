Появилась официальная причина, почему скончался легендарный рокер Оззи Осборн

Оззи Осборн скончался от инфаркта миокарда
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Причиной смерти Оззи Осборна стал инфаркт миокарда, пишут СМИ
Причиной смерти Оззи Осборна стал инфаркт миокарда, пишут СМИ Фото:

Оззи Осборн скончался от острого инфаркта миокарда и остановки сердца. Об этом сообщила газета Sun со ссылкой на официальное свидетельство о смерти музыканта.

«В разделе причина смерти в его официальном свидетельстве о смерти указаны "острый инфаркт миокарда" и "внебольничная остановка смерти», — говорится в материале. В феврале супруга музыканта Шэрон Осборн рассказала, что из-за прогрессирующей болезни Паркинсона певец утратил возможность самостоятельно передвигаться.

Оззи Осборн скончался 22 июля на 77-м году жизни. Он был фронтменом Black Sabbath — одной из самых успешных метал-групп в истории, основанной в Бирмингеме в 1968 году и продавшей по всему миру более 75 миллионов альбомов. В день смерти музыканта поклонники устроили стихийный мемориал у памятной «скамейки Black Sabbath» в центре Бирмингема, куда за две недели до этого тысячи человек пришли на прощальный концерт группы. Прощание с музыкантом прошло в Бирмингеме 30 июля, на следующий день Оззи Осборн был похоронен на территории семейной усадьбы в кругу семьи и близких.

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Оззи Осборн скончался от острого инфаркта миокарда и остановки сердца. Об этом сообщила газета Sun со ссылкой на официальное свидетельство о смерти музыканта. «В разделе причина смерти в его официальном свидетельстве о смерти указаны "острый инфаркт миокарда" и "внебольничная остановка смерти», — говорится в материале. В феврале супруга музыканта Шэрон Осборн рассказала, что из-за прогрессирующей болезни Паркинсона певец утратил возможность самостоятельно передвигаться. Оззи Осборн скончался 22 июля на 77-м году жизни. Он был фронтменом Black Sabbath — одной из самых успешных метал-групп в истории, основанной в Бирмингеме в 1968 году и продавшей по всему миру более 75 миллионов альбомов. В день смерти музыканта поклонники устроили стихийный мемориал у памятной «скамейки Black Sabbath» в центре Бирмингема, куда за две недели до этого тысячи человек пришли на прощальный концерт группы. Прощание с музыкантом прошло в Бирмингеме 30 июля, на следующий день Оззи Осборн был похоронен на территории семейной усадьбы в кругу семьи и близких.
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© Служба новостей «URA.RU»
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