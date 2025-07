От простого рабочего до мировой легенды рока: как Оззи Осборн навсегда изменил мир

Осборн выступил с прощальным концертом за 16 дней до смерти

Оззи Осборн прожил долгую жизнь, оставив после себя значимое наследие Фото: BALAZS MOHAI / EPA / ТАСС Мир потерял одного из самых противоречивых и влиятельных рок-идолов. Оззи Осборн, чье имя стало синонимом хеви-метала, скончался в 76 лет в Бирмингеме, всего через недели после финального воссоединения Black Sabbath на сцене Villa Park. Концерт с участием Metallica и Guns N» Roses стал эпилогом карьеры человека, превратившего личную боль в музыкальную революцию. Самые яркие моменты его жизни, а также как Оззи удалось стать легендой мировой сцены — в материале URA.RU. Путь из Бирмингема к мировой славе Осборн родился в 1948 году в рабочем районе Бирмингема (Великобритания) в многодетной семье, испытывавшей серьезные финансовые трудности. Детство и юность будущей звезды были омрачены бедностью, насмешками из-за рваной одежды и трудностями в обучении, которые позже были диагностированы как дислексия и синдром дефицита внимания. Не сумев реализоваться в учебе и сменив несколько рабочих специальностей, юноша даже оказался в тюрьме за попытку кражи со взломом. Поворотным моментом стал подарок отца — музыкальный усилитель, который позволил Оззи начать свой путь в музыке. Рождение Black Sabbath и мировая известность Публика с большим теплом встретила первые альбомы Осборна, которые потом стали классикой Фото: Н. Синицына / РИА Новости В 1968 году Осборн вместе с Тони Айомми, Гизером Батлером и Биллом Уордом основал группу Black Sabbath. Коллектив, вдохновленный мрачной эстетикой и оккультной тематикой, кардинально изменил музыкальный ландшафт, заложив основы хеви-метала. Альбомы «Black Sabbath» (1970), «Paranoid» (1970) и «Master of Reality» (1971) принесли группе мировую славу, хотя их творчество часто подвергалось критике и обвинениям в сатанизме. Несмотря на грандиозный успех, в 1978 году Осборн был уволен из группы из-за проблем с алкоголем и наркотиками, а также творческих разногласий. Сольная карьера: первые платиновые диски Озборн в 2025 году выступил с прощальным концертом за 16 дней до своей смерти Фото: Аркадий Семенов / РИА Новости Под руководством своей второй жены и менеджера Шэрон Осборн артист начал успешную сольную карьеру. Его сольные работы, такие как «Blizzard of Ozz» (1980) и «No More Tears» (1991), стали платиновыми и закрепили его статус рок-легенды. Осборн также прославился своими эпатажными сценическими выходками, самой известной из которых стал инцидент с откусыванием головы летучей мыши во время концерта в 1982 году, что привело к госпитализации и курсу прививок от бешенства. Значимым вкладом Осборна в музыкальную культуру стало создание фестиваля Ozzfest в 1996 году, ставшего одной из главных площадок для исполнителей хард-рока и метала. Личная жизнь и образ в массовой культуре Оззи Осборн приезжал с концертом в СССР в 1989 году Фото: Игорь Михалев / РИА Новости Личная жизнь музыканта была не менее насыщенной, чем его карьера. Он был дважды женат. Со своей второй супругой, Шэрон, Осборн прожил более 40 лет, воспитав троих совместных детей. Их семейная жизнь стала достоянием общественности благодаря реалити-шоу «Семейка Осборнов» (2002-2005), показавшему эксцентричный быт семьи. Несмотря на периодические скандалы, включая громкий разводный кризис в 2016 году, который удалось преодолеть, Осборн всегда подчеркивал важность семьи. «Я не такой сумасшедший, как все думают. Я гораздо хуже!» — говорил Осборн в интервью. Скандалы и признание Когда Оззи выступил в России в 2018 году, то дружинники, которые дежурили на концерте, приняли мировую звезду за сантехника в запое Фото: Георгий Куролесин / РИА Новости Творчество Осборна неоднократно становилось объектом критики и судебных разбирательств. В 1986 году его обвиняли в доведении до самоубийства подростка, якобы вдохновившегося песней «Suicide Solution». Суд полностью оправдал музыканта, подтвердив отсутствие в треке скрытых частот, которые могли повлиять на человека. Несмотря на противоречивую репутацию, вклад Осборна в музыку был отмечен многочисленными наградами, включая премии «Грэмми», и звездой на Голливудской Аллее славы. Физическое разрушение из-за образа жизни: какими были последние годы Оззи Осборна Оззи в последние годы жизни серьезно страдал из-за болезни Паркинсона Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Авария 2003 года. Во время ДТП с квадроциклом музыкант получил множественные переломы (ребра, ключица) и травму шейного отдела позвоночника. Несмотря на длительную реабилитацию, Осборн вскоре возобновил концертную деятельность. Бытовая травма 2019 года. Падение в собственном доме спровоцировало обострение старой травмы позвоночника, потребовавшее экстренного хирургического вмешательства и последующей продолжительной реабилитации. Сам Осборн впоследствии отмечал это событие как точку значительного ухудшения своего физического состояния. Болезнь Паркинсона. В 2020 году музыкант публично подтвердил диагноз «болезнь Паркинсона» — хроническое прогрессирующее неврологическое расстройство, характеризующееся тремором, брадикинезией (замедленностью движений), мышечной ригидностью (скованностью) и выраженной утомляемостью. Заболевание было диагностировано еще в 2003 году, однако официальное заявление последовало лишь 17 лет спустя. В последние годы передвижения Осборна были существенно ограничены. Он редко появлялся на публике без опоры (трости) или посторонней помощи. Физическое состояние вынуждало его неоднократно отменять масштабные гастрольные туры, ссылаясь на невозможность выдерживать соответствующие нагрузки. Осборн до последнего работал над новой музыкой. А его музыкальная карьера закончилась прощальным концертом, который состоялся около его родного дома.

