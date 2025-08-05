05 августа 2025

Прокуратура начала проверку по факту заболевания детей инфекцией в челябинском лагере

Прокуратура Челябинской области проверит лагерь «Черемушки» на озере Сугояк
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники прокуратуры начали проверку из-за жалоб детей на самочувствие
Сотрудники прокуратуры начали проверку из-за жалоб детей на самочувствие Фото:

Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту заболевания детей инфекцией в оздоровительном комплексе «Черемушки» в поселке Лазурный Красноармейского района. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокуратурой будет дана оценка обоснованности выдачи медицинскими организациями справок о неконтактности для заезда в лагерь, полноты проверки состояния здоровья детей при заезде, а также надлежащего исполнения родительских обязанностей. Поставлен на контроль возврат платы за пребывание детей в лагере», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Одновременно управление Роспотребнадзора по Челябинской области организовало проведение санитарно-эпидемиологического расследования для выяснения причин и обстоятельств вспышки инфекции. По итогам проверки, при наличии оснований, будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.

Как сообщало URA.RU ранее, лагерь «Черемушки» на озере Сугояк завершил смену досрочно из-за жалоб школьников на плохое самочувствие. Родителям пришлось забирать детей из учреждения спустя несколько дней после заезда.

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Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту заболевания детей инфекцией в оздоровительном комплексе «Черемушки» в поселке Лазурный Красноармейского района. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Прокуратурой будет дана оценка обоснованности выдачи медицинскими организациями справок о неконтактности для заезда в лагерь, полноты проверки состояния здоровья детей при заезде, а также надлежащего исполнения родительских обязанностей. Поставлен на контроль возврат платы за пребывание детей в лагере», — говорится в официальном сообщении ведомства. Одновременно управление Роспотребнадзора по Челябинской области организовало проведение санитарно-эпидемиологического расследования для выяснения причин и обстоятельств вспышки инфекции. По итогам проверки, при наличии оснований, будет принято решение о мерах прокурорского реагирования. Как сообщало URA.RU ранее, лагерь «Черемушки» на озере Сугояк завершил смену досрочно из-за жалоб школьников на плохое самочувствие. Родителям пришлось забирать детей из учреждения спустя несколько дней после заезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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