Поваров отстранили: в Челябинской области лагерь досрочно завершил смену из-за жалоб детей на самочувствие

Лагерь «Черемушки» на Сугояке закрыл смену из-за жалоб детей на самочувствие
© Служба новостей «URA.RU»
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Через три дня после заезда детей попросили забрать домой
Через три дня после заезда детей попросили забрать домой Фото:

Лагерь «Черемушки» на озере Сугояк в Красноармейском районе Челябинской области завершил смену досрочно из-за жалоб школьников на плохое самочувствие. Родителям пришлось забирать детей из учреждения спустя несколько дней после заезда. Об этом в социальной сети сообщили очевидцы.

«Смена началась 1 августа, а уже через три дня детей пришлось забирать домой. Были жалобы, дети говорят, был вирус, отстранили от работы всех поваров», — уточнил со ссылкой на родителей отдыхающих 74.ру.

По сведениям издания, решение о закрытии смены было принято для обеспечения безопасности и сохранения здоровья детей. В учреждении организовал проверку Роспотребнадзор.

Как сообщало URA.RU ранее, в конце июля в детском лагере «Аленушка» на озере Большой Еланчик вспыхнула неизвестная болезнь. Третью смену экстренно закрыли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое заболевание людей. Также ряд нарушений нашли в детских лагерях на озере Тургояк. Блюда там были меньше нормы, а комнаты переполнены.

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Лагерь «Черемушки» на озере Сугояк в Красноармейском районе Челябинской области завершил смену досрочно из-за жалоб школьников на плохое самочувствие. Родителям пришлось забирать детей из учреждения спустя несколько дней после заезда. Об этом в социальной сети сообщили очевидцы. «Смена началась 1 августа, а уже через три дня детей пришлось забирать домой. Были жалобы, дети говорят, был вирус, отстранили от работы всех поваров», — уточнил со ссылкой на родителей отдыхающих 74.ру. По сведениям издания, решение о закрытии смены было принято для обеспечения безопасности и сохранения здоровья детей. В учреждении организовал проверку Роспотребнадзор. Как сообщало URA.RU ранее, в конце июля в детском лагере «Аленушка» на озере Большой Еланчик вспыхнула неизвестная болезнь. Третью смену экстренно закрыли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое заболевание людей. Также ряд нарушений нашли в детских лагерях на озере Тургояк. Блюда там были меньше нормы, а комнаты переполнены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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