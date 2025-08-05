Поваров отстранили: в Челябинской области лагерь досрочно завершил смену из-за жалоб детей на самочувствие

Лагерь «Черемушки» на озере Сугояк в Красноармейском районе Челябинской области завершил смену досрочно из-за жалоб школьников на плохое самочувствие. Родителям пришлось забирать детей из учреждения спустя несколько дней после заезда. Об этом в социальной сети сообщили очевидцы.
«Смена началась 1 августа, а уже через три дня детей пришлось забирать домой. Были жалобы, дети говорят, был вирус, отстранили от работы всех поваров», — уточнил со ссылкой на родителей отдыхающих 74.ру.
По сведениям издания, решение о закрытии смены было принято для обеспечения безопасности и сохранения здоровья детей. В учреждении организовал проверку Роспотребнадзор.
Как сообщало URA.RU ранее, в конце июля в детском лагере «Аленушка» на озере Большой Еланчик вспыхнула неизвестная болезнь. Третью смену экстренно закрыли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое заболевание людей. Также ряд нарушений нашли в детских лагерях на озере Тургояк. Блюда там были меньше нормы, а комнаты переполнены.
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