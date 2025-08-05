Многокилометровая пробка перед Крымским мостом: как люди выживали в заторе

В многокилометровой пробке из более чем трех тысяч автомобилей, что образовалась 4 августа на подъезде к Крымскому мосту в районе Тамани, люди старались не унывать. Время ожидания для водителей и пассажиров достигало семи-восьми часов, а люди вынуждены были пережидать жару прямо в машинах. URA.RU рассказали, как выживали в многокилометровом заторе.
«Сидим, музыка, кондиционер», — коротко описал ситуацию один из автомобилистов. Он ехал с женой и двумя детьми. Стоять в пробке мальчики устали.
Ожидание вынуждало людей выходить из машин, гулять рядом. Кто-то даже выгуливал своих домашних питомцев на поводке.
О ситуации также спросили пару. «Такая ситуация, что ждем. Надеемся на лучшее, что в ближайшее время не придется стоять», — отметила молодая женщина. А ее спутник рассказал: «Мы знали, мы ехали, видели мы в этом Telegram посмотрели. Часа полтора, еще парочку стоять. <...> Рано или поздно она (пробка — прим. URA.RU) же закончится, когда-то мы из нее выедем».
Многие отмечали разницу с прошлым годом, когда прохождение моста занимало не более 15 минут. Сейчас же люди были вынуждены проводить в пути по несколько часов подряд, спасаясь от жары под кондиционерами и стараясь сохранять спокойствие. По словам одного из опрошенных: «Мы стоим часа четыре наверное уже здесь. Настроение боевое, готов купаться идти, только воды рядом нет».
Ранее масштабная пробка на Крымском мосту образовалась 4 августа. Некоторые автомобилисты стояли в ней по 7–8 часов.
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