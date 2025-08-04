Лезут между машин и говорят о родившей женщине: что пишут очевидцы о гигантском заторе на Крымском мосту

На Крымском мосту 4 августа образовалась масштабная пробка, в которой автомобилисты проводят по 7–8 часов. Очевидцы сообщают о хаотичной организации движения на подъездах к объекту. Некоторые автомобилисты вызывают ГАИ, чтобы пресечь попытки объезда по спецполосам.
На данный момент в пробке около четырех тысяч автомобилей в обе стороны. В одном из авто рожает женщина, как пишут очевидцы. При этом официально это не подтверждено. Что пишут те, кто прожил день в пробке, — в материале URA.RU.
Сколько авто находятся в пробке
По последним данным, на автоподходах к Крымскому мосту сохраняется значительное скопление транспорта. Со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр ожидают своей очереди 2710 транспортных средств, время ожидания превышает шесть часов. Со стороны Керчи в аналогичной очереди находятся 1218 автомобилей, ожидая проверки более трех часов.
Время ожидания умножайте на два
Пользователи жалуются, что официальные оценки времени прохождения досмотра занижены. «В 9:20 встали в пробку, в 16:10 выехали с досмотра. 7 часов, хотя в официальных данных писали четыре часа ожидания. Тем, кто только в начале пробки — запасайтесь терпением, водой, едой, бензином и умножайте на два официальные цифры», — говорится в одном из сообщений.
Другой участник затора отмечает, что пробка началась еще до въезда на мост. «В 15:00 встали в пробку не доезжая до моста 29 км, за час и 18 минут продвинулись на 200 метров», — пишет он. Еще один пользователь отметил: «Встали в 8:20, прошли досмотр в 15:30. Итого — восемь часов 10 минут».
Что известно о женщине, которая рожает в пробке
Наиболее острой стала ситуация с пассажиркой, у которой начались роды прямо в автомобиле на мосту. «На мосту женщина рожает» — пишет пользователь. Другой поинтересовался, можно ли ее пропустить как-то без очереди.
Однако информация, что женщина рожает, официально пока не подтверждается. В местном минздраве URA.RU сообщили, что никакого звонка по этому поводу не было. Но при этом к предполагаемому месту, согласно сообщениям очевидцев, едет скорая помощь для проверки. Связь на Крымском мосту работает очень плохо, отметил корреспондент URA.RU.
Местные telegram-каналы также не подтверждают, что женщина рожает в пробке. При этом в соцсетях активно шутят, что родители могут назвать ребенка в честь Крымского моста.
Насколько быстро едут автомобили
Многие водители жалуются на нарушителей, которые пытаются объехать очередь по полосе, предназначенной для спецтранспорта. «Пробку создают люди, которые едут по крайней левой полосе, предназначенную для спецтранспорта и автобусов. Из-за того что вы заезжаете на эту полосу, время ожидания на сканер увеличивается!», — пишет один из очевидцев.
В отдельных случаях водителям пришлось обращаться к сотрудникам ГИБДД для наведения порядка на дороге. Как отметил другой автомобилист: «Всякие обочечники и те, кто едет по левой полосе, считая себя самыми умными, может, конечно, и пролетают за час. Мы лично сами ГАИ вызывали, чтобы порядок на левой полосе навели».
Досмотры на мосту быстрые
Некоторые пишут, что сам пропускной пункт работает оперативно (5–10 минут на машину), но узкая дорога не рассчитана на такой большой поток. «На пропускном пункте как раз все четко — 5-10 минут. Просто такая узкая дорога не предназначена для такого количества авто. Проехали крымский мост. В пробке с 05.30. Всем терпения и поскорее оказаться в Крыму», — отметил один из пользователей.
Аварии
Кроме того, очевидцы отмечают наличие нескольких небольших аварий в пробке, что также влияет на скорость движения. «Две небольшие аварии в пробке. И машины едут и едут», — пишет автомобилист.
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