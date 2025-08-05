05 августа 2025

Реестр недобросовестных поставщиков пополнили десятки подрядчиков Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Нарушения выявлены в рамках реализации госзакупок
Нарушения выявлены в рамках реализации госзакупок Фото:

За первые шесть месяцев текущего года в реестр недобросовестных поставщиков товаров и услуг попали 66 участников государственных закупок из Прикамья. Такие данные приводит пресс-служба Пермского УФАС.

«В январе-июле поступило 213 жалоб от заказчиков, 70 — признали обоснованными. Шесть недобросовестных участников торгов уклонились от заключения контракта, 59 — расторгли соглашения в одностороннем порядке, один участник включен в реестр после расторжения контракта по решению суда», — написано в telegram-канале ведомства.

В связи с выявленными нарушениями было возбуждено 137 административных дел. По результатам рассмотрения виновные выплатили штрафы на общую сумму 140 тысяч рублей, из которых 120 тысяч — поступили в доход бюджета.

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За первые шесть месяцев текущего года в реестр недобросовестных поставщиков товаров и услуг попали 66 участников государственных закупок из Прикамья. Такие данные приводит пресс-служба Пермского УФАС. «В январе-июле поступило 213 жалоб от заказчиков, 70 — признали обоснованными. Шесть недобросовестных участников торгов уклонились от заключения контракта, 59 — расторгли соглашения в одностороннем порядке, один участник включен в реестр после расторжения контракта по решению суда», — написано в telegram-канале ведомства. В связи с выявленными нарушениями было возбуждено 137 административных дел. По результатам рассмотрения виновные выплатили штрафы на общую сумму 140 тысяч рублей, из которых 120 тысяч — поступили в доход бюджета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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