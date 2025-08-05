Реестр недобросовестных поставщиков пополнили десятки подрядчиков Пермского края

За первые шесть месяцев текущего года в реестр недобросовестных поставщиков товаров и услуг попали 66 участников государственных закупок из Прикамья. Такие данные приводит пресс-служба Пермского УФАС.
«В январе-июле поступило 213 жалоб от заказчиков, 70 — признали обоснованными. Шесть недобросовестных участников торгов уклонились от заключения контракта, 59 — расторгли соглашения в одностороннем порядке, один участник включен в реестр после расторжения контракта по решению суда», — написано в telegram-канале ведомства.
В связи с выявленными нарушениями было возбуждено 137 административных дел. По результатам рассмотрения виновные выплатили штрафы на общую сумму 140 тысяч рублей, из которых 120 тысяч — поступили в доход бюджета.
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