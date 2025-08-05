05 августа 2025

В Тульской области произошел взрыв в жилых домах, четверо погибли

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте взрыва работает следственная группа, устанавливающая все обстоятельства случившегося
На месте взрыва работает следственная группа, устанавливающая все обстоятельства случившегося Фото:

В Куркинском районе Тульской области возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех мужчин в результате взрыва. Об этом 5 августа сообщил telegram-канал СУ СК РФ по региону.

«Следователем Богородицкого межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек. По предварительным данным, вечером 05 августа 2025 года рядом с одним из частных домов в Куркино в результате детонации взрывного устройства погибло четверо мужчин», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи уточняют, что на месте происшествия работают оперативные службы. Проводится осмотр территории, опрашиваются возможные очевидцы и устанавливаются все обстоятельства случившегося. Уголовное дело возбуждено по статье, связанной с причинением смерти по неосторожности.

Иная информация о личности погибших, возможных мотивах или типе взрывного устройства на данный момент не разглашается. Следственный комитет по Тульской области продолжает расследование.

Ранее в Екатеринбурге после пожара в частном доме было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Тогда жертвами стали четверо человек, включая троих детей, а причиной трагедии следствие назвало неисправную электропроводку.

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В Куркинском районе Тульской области возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех мужчин в результате взрыва. Об этом 5 августа сообщил telegram-канал СУ СК РФ по региону. «Следователем Богородицкого межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек. По предварительным данным, вечером 05 августа 2025 года рядом с одним из частных домов в Куркино в результате детонации взрывного устройства погибло четверо мужчин», — говорится в сообщении ведомства. Следователи уточняют, что на месте происшествия работают оперативные службы. Проводится осмотр территории, опрашиваются возможные очевидцы и устанавливаются все обстоятельства случившегося. Уголовное дело возбуждено по статье, связанной с причинением смерти по неосторожности. Иная информация о личности погибших, возможных мотивах или типе взрывного устройства на данный момент не разглашается. Следственный комитет по Тульской области продолжает расследование. Ранее в Екатеринбурге после пожара в частном доме было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Тогда жертвами стали четверо человек, включая троих детей, а причиной трагедии следствие назвало неисправную электропроводку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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