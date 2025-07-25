25 июля 2025

СК возбудил дело после гибели троих детей при пожаре в Екатеринбурге

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после гибели четырех человек в пожаре
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар мог случиться из-за неисправной проводки дома
Пожар мог случиться из-за неисправной проводки дома Фото:

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после гибели четырех человек, в том числе троих детей, в результате пожара в частном доме в поселке Горный Щит. Об этом сообщил СКР по Свердловской области.

«Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области по факту пожара с гибелью четырех человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — уточнил старший помощник руководителя СКР по области Александр Шульга.

По данным руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, дом был приобретен семьей незадолго до трагедии — 19 июля. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, которую не проверили при покупке. Среди погибших — трехмесячная дочь и шестилетний сын хозяйки дома, а также 17-летний подросток из Екатеринбурга и жительница деревни Малобрусянское, подруга хозяйки. Женщина с детьми приехали к семье в гости, в момент трагедии взрослые и дети уже спали.

Ранее прокуратура и следственные органы уже начали проверку по факту трагедии в СНТ «Рассвет-1» в поселке Горный Щит, где пожар произошел ночью 26 июля. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка на первом этаже дома. В результате пожара погибли четыре человека, включая троих детей, еще несколько пострадавших были госпитализированы.

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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после гибели четырех человек, в том числе троих детей, в результате пожара в частном доме в поселке Горный Щит. Об этом сообщил СКР по Свердловской области. «Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области по факту пожара с гибелью четырех человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — уточнил старший помощник руководителя СКР по области Александр Шульга. По данным руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, дом был приобретен семьей незадолго до трагедии — 19 июля. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, которую не проверили при покупке. Среди погибших — трехмесячная дочь и шестилетний сын хозяйки дома, а также 17-летний подросток из Екатеринбурга и жительница деревни Малобрусянское, подруга хозяйки. Женщина с детьми приехали к семье в гости, в момент трагедии взрослые и дети уже спали. Ранее прокуратура и следственные органы уже начали проверку по факту трагедии в СНТ «Рассвет-1» в поселке Горный Щит, где пожар произошел ночью 26 июля. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка на первом этаже дома. В результате пожара погибли четыре человека, включая троих детей, еще несколько пострадавших были госпитализированы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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