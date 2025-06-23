23 июня 2025

СК завел дело по факту двойного убийства директора колледжа и его адвоката

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СК возбудил уголовное дело по факту смерти двух человек
СК возбудил уголовное дело по факту смерти двух человек Фото:

Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело факту убийства двух человек, застреленных из огнестрельного оружия. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

«Вечером в одном из населенных пунктов Тульской области были обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц)», — сообщили в пресс-службе регионального следственного управления. Информацию предает РИА Новости. 

Оперативные службы продолжают свою работу на месте происшествия. Согласно имеющейся информации, Евгений Аксенов ранее занимал должность следователя, а в последнее время выступал адвокатом директора колледжа олимпийского резерва Александра Архипова. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят установление всех обстоятельств случившегося и приступили к опросу потенциальных свидетелей. Следственные органы пока не предоставили официальных заявлений по данному инциденту.

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Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело факту убийства двух человек, застреленных из огнестрельного оружия. Об этом сообщает региональное управление СК РФ. «Вечером в одном из населенных пунктов Тульской области были обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц)», — сообщили в пресс-службе регионального следственного управления. Информацию предает РИА Новости.  Оперативные службы продолжают свою работу на месте происшествия. Согласно имеющейся информации, Евгений Аксенов ранее занимал должность следователя, а в последнее время выступал адвокатом директора колледжа олимпийского резерва Александра Архипова. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят установление всех обстоятельств случившегося и приступили к опросу потенциальных свидетелей. Следственные органы пока не предоставили официальных заявлений по данному инциденту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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