СК завел дело по факту двойного убийства директора колледжа и его адвоката

Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело факту убийства двух человек, застреленных из огнестрельного оружия. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.
«Вечером в одном из населенных пунктов Тульской области были обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц)», — сообщили в пресс-службе регионального следственного управления. Информацию предает РИА Новости.
Оперативные службы продолжают свою работу на месте происшествия. Согласно имеющейся информации, Евгений Аксенов ранее занимал должность следователя, а в последнее время выступал адвокатом директора колледжа олимпийского резерва Александра Архипова. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят установление всех обстоятельств случившегося и приступили к опросу потенциальных свидетелей. Следственные органы пока не предоставили официальных заявлений по данному инциденту.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.