05 августа 2025

В Екатеринбурге мужчина, уходя от полиции, влетел в опору моста. Фото

В Екатеринбурге водитель, уходивший от ГИБДД, погиб в результате ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина ехал на скорости 180 километров в час по Проспекту космонавтов в сторону центра
Мужчина ехал на скорости 180 километров в час по Проспекту космонавтов в сторону центра Фото:

В Екатеринбурге водитель, пытавшийся скрыться от сотрудников ГИБДД, погиб в результате ДТП. Мужчина на высокой скорости врезался в опору железнодорожного моста и скончался на месте, сообщил очевидец URA.RU.

«Водитель 1993 года рождения на огромной скорости врезался в опору железнодорожного моста, уходя от погони от ГИБДД. Гнал порядка 180 километров в час, не справился с управлением, врезался в опору, погиб на месте», — рассказал очевидец.

Погоня началась в районе торгового центра VEER Mall. Мужчина за рулем Renault Symbol двигался по проспекту Космонавтов в сторону центра города. По данным источника, автомобиль был зарегистрирован в Костромской области и принадлежал погибшему. Сам водитель при этом не был прописан в Екатеринбурге.

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В Екатеринбурге водитель, пытавшийся скрыться от сотрудников ГИБДД, погиб в результате ДТП. Мужчина на высокой скорости врезался в опору железнодорожного моста и скончался на месте, сообщил очевидец URA.RU. «Водитель 1993 года рождения на огромной скорости врезался в опору железнодорожного моста, уходя от погони от ГИБДД. Гнал порядка 180 километров в час, не справился с управлением, врезался в опору, погиб на месте», — рассказал очевидец. Погоня началась в районе торгового центра VEER Mall. Мужчина за рулем Renault Symbol двигался по проспекту Космонавтов в сторону центра города. По данным источника, автомобиль был зарегистрирован в Костромской области и принадлежал погибшему. Сам водитель при этом не был прописан в Екатеринбурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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