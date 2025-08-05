В Екатеринбурге водитель, пытавшийся скрыться от сотрудников ГИБДД, погиб в результате ДТП. Мужчина на высокой скорости врезался в опору железнодорожного моста и скончался на месте, сообщил очевидец URA.RU.
«Водитель 1993 года рождения на огромной скорости врезался в опору железнодорожного моста, уходя от погони от ГИБДД. Гнал порядка 180 километров в час, не справился с управлением, врезался в опору, погиб на месте», — рассказал очевидец.
Погоня началась в районе торгового центра VEER Mall. Мужчина за рулем Renault Symbol двигался по проспекту Космонавтов в сторону центра города. По данным источника, автомобиль был зарегистрирован в Костромской области и принадлежал погибшему. Сам водитель при этом не был прописан в Екатеринбурге.
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