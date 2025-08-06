Риелторы назвали районы Сургута с самыми дорогими квартирами

Самые высокие цены на квартиры в Сургуте (ХМАО) приходятся на 51 микрорайон и Северо-Восточный жилой район. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке может превышать 143 тысячи рублей, сообщают риелторы «Этажей».
«За июнь 2025 лидером по величине удельной цены за квадратный метр на вторичном рынке в городе Сургут стал район 51-й микрорайон», — говорится в исследовании. В среднем квадратный метр здесь стоит более 143 тысяч рублей.
На втором месте оказался Северо-Восточный жилой район, где удельная цена квадрата находится на уровне 126 719 рублей. А третью позицию в исследовании риелторов занял Восточный район — здесь ценник составил почти 126 тысяч.
В Северном жилом районе жилье продают по 122,7 тысяч рублей. А вот в центре города — в среднем квадратный метр стоит 121,7 тысяч.
Ранее URA.RU рассказывало о квартирах, которые чаще всего продают с большими скидками. Тогда речь шла о трехкомнатных объектах — хозяева готовы снижать цены более чем на 10%.
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