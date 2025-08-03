В ХМАО назвали квартиры, которые чаще всего продают с большими скидками

Жители ХМАО при продаже жилья больше делают скидки на большие объекты. В среднем во время торга владельцы трехкомнатных квартир готовы снижать цены более чем на 10%, рассказали URA.RU риелторы «Этажей».
«Чем больше комнат в квартире, тем выше средний уровень торга. В целом по ХМАО однокомнатные квартиры в июле продавались со средним дисконтом 6,8%, двухкомнатные — 7,5%, трехкомнатные — 10,5%», — рассказал журналисту агентства ведущий аналитик компании Александр Иванов.
Спрос на готовое жилье в регионе растет на фоне снижения ключевой ставки. Часть жителей старается приобрести жилье с дисконтом в ипотеку, а потом рефинансировать кредит под более низкий процент. «Поскольку по мере повышения доступности ипотечных кредитов скидки начнут достаточно быстро сокращаться», — уточняет Иванов.
Ранее URA.RU рассказывало, в каких городах наблюдает повышенный дисконт на вторичную недвижимость. Например, в Сургуте средний уровень торга на вторичном рынке доходит до 12%, а в Ханты-Мансийске не превышает 5%.
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