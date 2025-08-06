После удара дрона ВСУ по курскому предприятию был ранен человек: новые подробности ночной атаки

Хинштейн: ВСУ ранили человека после атаки на суджанское предприятие
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Дроны ВСУ повредил предприятие в Суджанском районе
Дроны ВСУ повредил предприятие в Суджанском районе Фото:

Украинский дрон атаковал предприятие АПХ «Мираторг» в Суджанском районе Курской области. Об этом рассказал врио главы региона Александр Хинштейн, подчеркнув, что один человек был ранен. Также до этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь писал, что в результате ночной атаки украинских беспилотников были обесточены несколько территорий в регионе. Они перешли на резервное питание. Новые последствия ночной атаки беспилотников — в материале URA.RU. 

«Подлый удар ВСУ»: Хинштейн сообщил о ранении человека 

В своем telegram-канале Александр Хинштейн написал, что в результате удара по предприятию АПХ «Мираторг» в деревне Хитровка, Суджанского района, один сотрудник получил осколочные ранения правого предплечья и голени. 50-летнему пострадавшему была оказана первая помощь, после чего его отпустили на амбулаторное лечение. Затем Хинштейн предупредил жителей региона, чтобы они не возвращались в приграничные части региона, так как это по-прежнему опасно. 

Что происходит в Ростовской области

Ростовский губернатор Юрий Слюсарь ранее писал, что российские средства ПВО сбили дроны ВСУ в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах. Однако в хуторе Золотаревка была повреждена линия электропередач, из-за чего 200 человек остались без света. 

В связи с аварийным отключением электроэнергии несколько населенных пунктов, включая хутор Верхний Пиховкин и поселок Каменогорье, переведены на резервное электроснабжение. Также сообщается о нарушении работы водозабора Таловая Балка, на место направлена аварийная бригада.

Слюсарь также добавил, что еще один дрон ВСУ, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), упал на дорогу из Каменска в поселок Глубокий возле остановки у хутора Погорелов. Движение по дороге временно перекрыто, место оцеплено.

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Украинский дрон атаковал предприятие АПХ «Мираторг» в Суджанском районе Курской области. Об этом рассказал врио главы региона Александр Хинштейн, подчеркнув, что один человек был ранен. Также до этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь писал, что в результате ночной атаки украинских беспилотников были обесточены несколько территорий в регионе. Они перешли на резервное питание. Новые последствия ночной атаки беспилотников — в материале URA.RU.  «Подлый удар ВСУ»: Хинштейн сообщил о ранении человека  В своем telegram-канале Александр Хинштейн написал, что в результате удара по предприятию АПХ «Мираторг» в деревне Хитровка, Суджанского района, один сотрудник получил осколочные ранения правого предплечья и голени. 50-летнему пострадавшему была оказана первая помощь, после чего его отпустили на амбулаторное лечение. Затем Хинштейн предупредил жителей региона, чтобы они не возвращались в приграничные части региона, так как это по-прежнему опасно.  Что происходит в Ростовской области Ростовский губернатор Юрий Слюсарь ранее писал, что российские средства ПВО сбили дроны ВСУ в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах. Однако в хуторе Золотаревка была повреждена линия электропередач, из-за чего 200 человек остались без света.  В связи с аварийным отключением электроэнергии несколько населенных пунктов, включая хутор Верхний Пиховкин и поселок Каменогорье, переведены на резервное электроснабжение. Также сообщается о нарушении работы водозабора Таловая Балка, на место направлена аварийная бригада. Слюсарь также добавил, что еще один дрон ВСУ, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), упал на дорогу из Каменска в поселок Глубокий возле остановки у хутора Погорелов. Движение по дороге временно перекрыто, место оцеплено.
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