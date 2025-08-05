В Сургуте 10 августа будет частично перекрыто движение транспорта на проспекте Ленина и улице Университетской из-за проведения летнего фестиваля «ОMEDIA!». Об этом сообщили в мэрии города.
«10 августа в связи с проведением летнего фестиваля будет перекрыто движение автотранспорта автомобильных дорог. Просим учитывать ограничения движения при планировании поездок», — сказано в сообщении.
С 11:00 до 23:00 будет перекрыт проспект Ленина — от улицы Университетской до площади перед СурГУ. Также с 11:00 до 15:00 перекроют улицу Университетскую — от дома №26 по улице Энергетиков до проспекта Пролетарского по двум сторонам движения.
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