05 августа 2025

В Сургуте перекроют центральные улицы из-за летнего фестиваля. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Сургуте перекроют участок улицы Университетской и проспекта Ленина
В Сургуте перекроют участок улицы Университетской и проспекта Ленина Фото:

В Сургуте 10 августа будет частично перекрыто движение транспорта на проспекте Ленина и улице Университетской из-за проведения летнего фестиваля «ОMEDIA!». Об этом сообщили в мэрии города.

«10 августа в связи с проведением летнего фестиваля будет перекрыто движение автотранспорта автомобильных дорог. Просим учитывать ограничения движения при планировании поездок», — сказано в сообщении.

С 11:00 до 23:00 будет перекрыт проспект Ленина — от улицы Университетской до площади перед СурГУ. Также с 11:00 до 15:00 перекроют улицу Университетскую — от дома №26 по улице Энергетиков до проспекта Пролетарского по двум сторонам движения.

В Сургуте перекроют дороги 10 августа
В Сургуте перекроют дороги 10 августа
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте 10 августа будет частично перекрыто движение транспорта на проспекте Ленина и улице Университетской из-за проведения летнего фестиваля «ОMEDIA!». Об этом сообщили в мэрии города. «10 августа в связи с проведением летнего фестиваля будет перекрыто движение автотранспорта автомобильных дорог. Просим учитывать ограничения движения при планировании поездок», — сказано в сообщении. С 11:00 до 23:00 будет перекрыт проспект Ленина — от улицы Университетской до площади перед СурГУ. Также с 11:00 до 15:00 перекроют улицу Университетскую — от дома №26 по улице Энергетиков до проспекта Пролетарского по двум сторонам движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...