Профессор московского вуза арестован по делу о госизмене

Лефортовский районный суд Москвы арестовал Вадима Салтыковского — профессора Российского экономического университета имени Плеханова. Он обвиняется в государственной измене, сообщает пресс-служба суда.
Согласно сообщению, арест был санкционирован 28 июля 2025 года по ходатайству следствия. Салтыковскому предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 25 сентября 2025 года. Информация об уголовном деле ранее появилась в электронной картотеке судов Москвы.
В пресс-службе РЭУ имени Плеханова заявили РИА Новости, что Салтыковский не числится в актуальном списке сотрудников вуза. Отмечается, что статья о государственной измене предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.