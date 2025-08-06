Профессор московского вуза арестован по делу о госизмене

Лефортовский суд подтвердил арест профессора РЭУ имени Плеханова Салтыковского
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Салтыковский будет находиться под стражей до 25 сентября (архивное фото)
Салтыковский будет находиться под стражей до 25 сентября (архивное фото) Фото:

Лефортовский районный суд Москвы арестовал Вадима Салтыковского — профессора Российского экономического университета имени Плеханова. Он обвиняется в государственной измене, сообщает пресс-служба суда.

Согласно сообщению, арест был санкционирован 28 июля 2025 года по ходатайству следствия. Салтыковскому предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 25 сентября 2025 года. Информация об уголовном деле ранее появилась в электронной картотеке судов Москвы.

В пресс-службе РЭУ имени Плеханова заявили РИА Новости, что Салтыковский не числится в актуальном списке сотрудников вуза. Отмечается, что статья о государственной измене предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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Лефортовский районный суд Москвы арестовал Вадима Салтыковского — профессора Российского экономического университета имени Плеханова. Он обвиняется в государственной измене, сообщает пресс-служба суда. Согласно сообщению, арест был санкционирован 28 июля 2025 года по ходатайству следствия. Салтыковскому предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 25 сентября 2025 года. Информация об уголовном деле ранее появилась в электронной картотеке судов Москвы. В пресс-службе РЭУ имени Плеханова заявили РИА Новости, что Салтыковский не числится в актуальном списке сотрудников вуза. Отмечается, что статья о государственной измене предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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