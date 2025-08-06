Челябинцы потребовали добавить транспорт на время ремонта трамвайных путей

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Челябинцы пожаловались на давку в часы пик (архивное фото)
Челябинцы пожаловались на давку в часы пик (архивное фото) Фото:

Жители Челябинска потребовали запустить дополнительные маршруты автобуса №18 на время ремонта трамвайных путей в центре города. Они пожаловались на давку в салонах автобусов и травмы пассажиров.

«В связи с ремонтом трамвайных путей по улице Кирова в Челябинске большая нагрузка легла на автобусы. Автобус №18 ходит всегда переполненный. А маршрут 218 совсем убрали», — пожаловались челябинцы, требуя исправить ситуацию.

Одна из пассажирок рассказала, что из-за давки ей рассекло дверью палец ноги. Также она стала свидетельницей того, как ребенку прищемило ногу открывающейся створкой двери. Кроме того, она увидела, как женщина с дочерью в инвалидном кресле не смогли добраться до предназначенных для них мест из-за обилия людей.

В ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» на запрос URA.RU ответили, что с 1 августа уже увеличено количество маршрутов автобуса №18. С 1 октября их станет еще больше.

«Количество автобусов с 1 августа увеличено с 18 до 22, предусмотрен интервал движения девять минут в часы пик. Дальнейшее усиление маршрута запланировано в октябре после завершения работы сезонных маршрутов и высвобождения необходимого количества водителей», — уточнили в организации.

В ОГКУ добавили, что на время капремонта трамвайных путей организован компенсационный автобус КМ «Теплотехнический институт — Областная больница», который идет по улице Кирова, Свердловскому проспекту и улице Блюхера. Здесь запущены три автобуса большого класса, которые ходят каждые 20 минут.

Трамвайные пути на улице Кирова были перекрыты для ремонта в конце июня. Пока сроки окончания работ неизвестны.

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Жители Челябинска потребовали запустить дополнительные маршруты автобуса №18 на время ремонта трамвайных путей в центре города. Они пожаловались на давку в салонах автобусов и травмы пассажиров. «В связи с ремонтом трамвайных путей по улице Кирова в Челябинске большая нагрузка легла на автобусы. Автобус №18 ходит всегда переполненный. А маршрут 218 совсем убрали», — пожаловались челябинцы, требуя исправить ситуацию. Одна из пассажирок рассказала, что из-за давки ей рассекло дверью палец ноги. Также она стала свидетельницей того, как ребенку прищемило ногу открывающейся створкой двери. Кроме того, она увидела, как женщина с дочерью в инвалидном кресле не смогли добраться до предназначенных для них мест из-за обилия людей. В ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» на запрос URA.RU ответили, что с 1 августа уже увеличено количество маршрутов автобуса №18. С 1 октября их станет еще больше. «Количество автобусов с 1 августа увеличено с 18 до 22, предусмотрен интервал движения девять минут в часы пик. Дальнейшее усиление маршрута запланировано в октябре после завершения работы сезонных маршрутов и высвобождения необходимого количества водителей», — уточнили в организации. В ОГКУ добавили, что на время капремонта трамвайных путей организован компенсационный автобус КМ «Теплотехнический институт — Областная больница», который идет по улице Кирова, Свердловскому проспекту и улице Блюхера. Здесь запущены три автобуса большого класса, которые ходят каждые 20 минут. Трамвайные пути на улице Кирова были перекрыты для ремонта в конце июня. Пока сроки окончания работ неизвестны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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