В центре Челябинска закроют движение трамваев

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Срок перекрытия движения трамваев неизвестен
Срок перекрытия движения трамваев неизвестен Фото:

В Челябинске в ночь 27 июня будет закрыто движение трамваев по улице Кирова. Это связано с предстоящим капремонтом трамвайных путей, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

«Закрывается движение трамваев по Кирова. Начинаем капитальный ремонт трамвайных путей по Кирова от проспекта Победы до Труда», — говорится в сообщении. До окончания работ маршрут трамваев будет изменен.

С 23:00 26 июня до окончания работ вагоны трамваев будут следовать по следующим направлениям: №2 поедет по маршруту ЧТЗ — Горького — ЧЭМК, №3 по маршруту ЧМК — Российская — Труда — Автовокзал, №16 по маршруту Чичерина — Российская — Труда— Автовокзал, №20 по маршруту Депо №2 — ЧЭМК и №22 по маршруту Чичерина — Российская — Чистопольская. Горожанам рекомендовали воспользоваться автобусами №8, 18 и КМ.

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В Челябинске в ночь 27 июня будет закрыто движение трамваев по улице Кирова. Это связано с предстоящим капремонтом трамвайных путей, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт». «Закрывается движение трамваев по Кирова. Начинаем капитальный ремонт трамвайных путей по Кирова от проспекта Победы до Труда», — говорится в сообщении. До окончания работ маршрут трамваев будет изменен. С 23:00 26 июня до окончания работ вагоны трамваев будут следовать по следующим направлениям: №2 поедет по маршруту ЧТЗ — Горького — ЧЭМК, №3 по маршруту ЧМК — Российская — Труда — Автовокзал, №16 по маршруту Чичерина — Российская — Труда— Автовокзал, №20 по маршруту Депо №2 — ЧЭМК и №22 по маршруту Чичерина — Российская — Чистопольская. Горожанам рекомендовали воспользоваться автобусами №8, 18 и КМ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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