В центре Челябинска закроют движение трамваев

В Челябинске в ночь 27 июня будет закрыто движение трамваев по улице Кирова. Это связано с предстоящим капремонтом трамвайных путей, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».
«Закрывается движение трамваев по Кирова. Начинаем капитальный ремонт трамвайных путей по Кирова от проспекта Победы до Труда», — говорится в сообщении. До окончания работ маршрут трамваев будет изменен.
С 23:00 26 июня до окончания работ вагоны трамваев будут следовать по следующим направлениям: №2 поедет по маршруту ЧТЗ — Горького — ЧЭМК, №3 по маршруту ЧМК — Российская — Труда — Автовокзал, №16 по маршруту Чичерина — Российская — Труда— Автовокзал, №20 по маршруту Депо №2 — ЧЭМК и №22 по маршруту Чичерина — Российская — Чистопольская. Горожанам рекомендовали воспользоваться автобусами №8, 18 и КМ.
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