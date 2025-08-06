В ходе проведения специальной военной операции ВКС России приступили к использованию целых подразделений истребителей Су-57 пятого поколения для ударов по ВСУ. Об этом сообщил польский портал Interia.
«ВСУ заявили, что российские военные все чаще атакуют цели внутри страны группами самолетов Су-57», — говорится в материале. Он опубликован на сайте Interia.
Издание отмечает, что ранее данные самолеты использовались эпизодически, поскольку российское руководство опасалось их возможной утраты — в случае сбития или технической неисправности они могли бы оказаться в распоряжении украинских военных и, соответственно, специалистов НАТО. Однако в настоящее время стратегия применения изменилась.
Теперь Россия задействует эти воздушные суда группами, что позволяет им обеспечивать взаимное прикрытие от украинских средств ПВО и радиоэлектронной борьбы. Ожидается также расширение спектра применяемого ими вооружения. Если раньше преимущественно использовались ракеты Р-77М, то теперь отмечено применение новейших управляемых ракет Х-69, отличающихся высокой маневренностью. Защититься от этого оружия украинцам крайне сложно, говорится в публикации.
Ранее итальянское издание L'Antidiplomatico опубликовало материал, в котором указано, что западные истребители проиграли российским аналогам. Су-57, невидимый для радаров и способный нести современное вооружение, является символом технической эволюции, считает издание. А благодаря его способности с помощью ракеты Р-37М поражать цели на расстоянии 300–400 км уже сбили несколько украинских F-16.
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