03 августа 2025

LAntidiplomatico: российский истребитель Су-57 не остановит даже техника из США

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Российская авиация превзошла технику США
Российская авиация превзошла технику США Фото:

Даже американская техника не остановит российский истребитель Су-57. Итальянское издание L'Antidiplomatico считает, что истребители Запада проиграли перед российскими аналогами.

«Посыл ясен: даже лучшие истребители, поставляемые Западом, рискуют устареть перед лицом нового поколения российского оружия. И пока Украина изо всех сил пытается не отставать, Москва уже смотрит в будущее», — заключили в L'Antidiplomatico.

Авторы материала ссылаются на заявления первого заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенанта Александра Максимцева, который накануне сообщил, что в войска наращиваются поставки истребителей пятого поколения Су-57 с гиперзвуковым оружием. 

Су-57, невидимый для радаров и способный нести современное вооружение, является символом технической эволюции, считает издание. А благодаря его способности с помощью ракеты Р-37М поражать цели на расстоянии 300–400 км уже сбили несколько украинских F-16. 

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Даже американская техника не остановит российский истребитель Су-57. Итальянское издание L'Antidiplomatico считает, что истребители Запада проиграли перед российскими аналогами. «Посыл ясен: даже лучшие истребители, поставляемые Западом, рискуют устареть перед лицом нового поколения российского оружия. И пока Украина изо всех сил пытается не отставать, Москва уже смотрит в будущее», — заключили в L'Antidiplomatico. Авторы материала ссылаются на заявления первого заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенанта Александра Максимцева, который накануне сообщил, что в войска наращиваются поставки истребителей пятого поколения Су-57 с гиперзвуковым оружием.  Су-57, невидимый для радаров и способный нести современное вооружение, является символом технической эволюции, считает издание. А благодаря его способности с помощью ракеты Р-37М поражать цели на расстоянии 300–400 км уже сбили несколько украинских F-16. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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