Даже американская техника не остановит российский истребитель Су-57. Итальянское издание L'Antidiplomatico считает, что истребители Запада проиграли перед российскими аналогами.
«Посыл ясен: даже лучшие истребители, поставляемые Западом, рискуют устареть перед лицом нового поколения российского оружия. И пока Украина изо всех сил пытается не отставать, Москва уже смотрит в будущее», — заключили в L'Antidiplomatico.
Авторы материала ссылаются на заявления первого заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенанта Александра Максимцева, который накануне сообщил, что в войска наращиваются поставки истребителей пятого поколения Су-57 с гиперзвуковым оружием.
Су-57, невидимый для радаров и способный нести современное вооружение, является символом технической эволюции, считает издание. А благодаря его способности с помощью ракеты Р-37М поражать цели на расстоянии 300–400 км уже сбили несколько украинских F-16.
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