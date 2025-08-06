FT: пляжи по всему миру находятся под угрозой исчезновения

Песчаные пляжи во многих странах мира рискуют исчезнуть в результате процессов эрозии и вымывания песка. Это связано с изменениями климата. Об этом пишет газета Financial Times (FT), ссылаясь на местные власти.
«От Майами до Барселоны и Золотого побережья Австралии власти пытаются понять, как спасти сокращающиеся береговые линии в ближайшие годы», — говорится в материале. Он опубликован на сайте FT. Отмечается, что частично эрозия обусловлена природными факторами. Вместе с тем значительное влияние на пляжи оказывают штормы, высокие приливы, а также повышение уровня моря, связанное с деятельностью человека. Последнее вызвано глобальным потеплением, приводящим к ускоренному таянию ледников.
Так, в американском городе Родант (штат Северная Каролина) с 2020 года в результате эрозии побережья в океан обрушились 11 жилых домов. Для проведения работ по восстановлению береговой полосы требуется порядка 40 миллионов долларов, однако у местных властей отсутствуют необходимые финансовые ресурсы. Аналогичная ситуация наблюдается и в Барселоне (Испания), где ежегодно пляжи теряют около 30 тысяч кубометров песка.
Издание отмечает, что данный вопрос приобретает особую значимость, поскольку около 10% населения планеты проживает на расстоянии не более пяти километров от побережья. Сообщается, что для укрепления береговой полосы используется привозной песок, который выполняет функцию барьера от наводнений. Однако стоимость этого материала постоянно увеличивается, а его доступность на рынке снижается из-за высокого спроса со стороны строительного сектора и других отраслей промышленности.
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