В Челябинской области суд приостановил работу «вонючего» завода, которым интересовался Бастрыкин

В Челябинской области суд приостановил работу мясо-костного комбината ООО «Эккрид» в Южноуральске, который превысил допустимую концентрацию в атмосферном воздухе сероводорода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Увельского районного суда. Ранее о результатах проверки загрязнения воздуха в Южноуральске требовал доложить руководитель Следственного комитета Российской Федерации (СКР) Александр Бастрыкин.
«Суд установил, что юридическое лицо при осуществлении производственной деятельности допустило нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, превысив предельно допустимую концентрацию в атмосферном воздухе сероводорода. Суд назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 60 суток, которое подлежит немедленному исполнению», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
ООО «Эккрид» признали виновным по части второй статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). По мнению суда, у руководства мясо-костного комбината была возможность соблюдать нормы и правила санитарного законодательства, однако никаких мер для этого они не предприняли.
Доложить о результатах проверки завода в Южноуральске ранее требовал Бастрыкин. Местные жители пожаловались на неприятный запах, исходящий от местного предприятия. В результате работы мясо-костного комбината граждане ощущают едкий неприятный запах.
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