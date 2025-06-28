Бастрыкин поручил доложить о «вонючем» челябинском заводе

Руководитель Следственного комитета Российской Федерации (СКР) Александр Бастрыкин дал распоряжение доложить о результатах проверки загрязнения воздуха в Южноуральске в Челябинской области. Ранее местные жители пожаловались на неприятный запах, исходящий от местного предприятия. Об этом сообщил информационный центр СК России.
«В городе Южноуральске вблизи жилых домов длительное время функционирует завод ООО „Эккрид“. В результате деятельности мясо-костного комбината граждане ощущают едкий неприятный запах. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении», — говорится в информации центра.
Проверку начали после того, как через официальный канал связи граждан с СКР в ведомство обратился местный житель. Несмотря на неоднократные обращения в разные инстанции, ситуация остается нерешенной, отметили в следкоме.
В открытых электронных источниках нет контактных данных ООО «Эккрид». URA.RU готово опубликовать комментарий предприятия, если он поступит на электронный адрес редакции.
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