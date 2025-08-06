В Тюмени закрылся бар, где избили одноногого мужчину

Бар работал в Тюмени несколько лет
В Тюмени закрылся бар «Двор МХТ», где ночью 2 августа толпа неизвестных избила одноногого мужчину. Карточка предприятия удалена из сервиса 2ГИС.
«Сейчас этот филиал временно закрыт. Но вернется к работе через некоторое время», – указано в карточке 2ГИС.
При этом в соцсетях бара указано, что проект по адресу Челюскинцев, 1а, где находился бар, закрыт. По указанным телефонным номерам дозвониться не удалось.
Инцидент с избиением произошел ночью 2 августа. Толпа неизвестных мужчин набросилась на инвалида без ноги на выходе из бара. К делу подключился тюменский следком.
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