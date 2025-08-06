В Тюмени закрылся бар, где избили одноногого мужчину

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Бар работал в Тюмени несколько лет
Бар работал в Тюмени несколько лет Фото:

В Тюмени закрылся бар «Двор МХТ», где ночью 2 августа толпа неизвестных избила одноногого мужчину. Карточка предприятия удалена из сервиса 2ГИС.

«Сейчас этот филиал временно закрыт. Но вернется к работе через некоторое время», – указано в карточке 2ГИС.

При этом в соцсетях бара указано, что проект по адресу Челюскинцев, 1а, где находился бар, закрыт. По указанным телефонным номерам дозвониться не удалось.

Инцидент с избиением произошел ночью 2 августа. Толпа неизвестных мужчин набросилась на инвалида без ноги на выходе из бара. К делу подключился тюменский следком.

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В Тюмени закрылся бар «Двор МХТ», где ночью 2 августа толпа неизвестных избила одноногого мужчину. Карточка предприятия удалена из сервиса 2ГИС. «Сейчас этот филиал временно закрыт. Но вернется к работе через некоторое время», – указано в карточке 2ГИС. При этом в соцсетях бара указано, что проект по адресу Челюскинцев, 1а, где находился бар, закрыт. По указанным телефонным номерам дозвониться не удалось. Инцидент с избиением произошел ночью 2 августа. Толпа неизвестных мужчин набросилась на инвалида без ноги на выходе из бара. К делу подключился тюменский следком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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