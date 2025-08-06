Введение ГОСТа на школьную форму в России призвано устранить различия между детьми из семей с разным уровнем дохода. Об этом сообщил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут.
«Школьная форма несет в себе важные социально-психологические аспекты. [Она] снимает психологические границы между детьми [из семей] с разным достатком, между детьми, которые относятся к разным вероисповеданиям», — заявил Реут на пресс-конференции в ТАСС.
В 2024 году Минпромторг совместно с Минпросвещения приступили к разработке нового ГОСТа, регулирующего требования к школьной форме. Он вступил в силу в июле текущего года. В документе установлены характеристики используемых для одежды тканей, включая подкладочные материалы, требования к безопасности фурнитуры (отсутствие острых элементов), соответствие размерным особенностям типовых детских фигур, а также гигиенические свойства — воздухопроницаемость, способность отводить влагу и гипоаллергенность.
Основная цель ГОСТа — обеспечение защиты детей от некачественной продукции, а родителей — от лишних финансовых затрат. Производители, чья продукция маркируется как школьная форма, обязаны будут соблюдать положения нового стандарта. Отмечается, что в 2025 году цена стандартного набора школьной формы для детей выросла на 7% по сравнению с предыдущим годом и составила 24 тысячи рублей.
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