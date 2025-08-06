«Выходите из рабства»: Моргенштерн* похвастался результатами лечения от зависимостей

Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом в РФ) поделился с фанатами, что уже 200 дней не употребляет алкоголь, и призвал их «выходить из рабства» вредных привычек. Артист продолжает бороться с зависимостями и также воздерживается от курения и употребления наркотических средств.
«Схема рабочая. Всем советую. Выходите из рабства вредных привычек», — написал рэпер в своих соцсетях. Так, он 200 дней не употребляет алкоголь, 180 дней воздерживается от наркотиков и 60 дней не курит.
В июне стало известно, что Алишер Моргенштерн покинул реабилитационный центр, где проходил лечение от зависимостей почти пять месяцев. По его словам, вначале он не воспринимал процесс лечения всерьез и хотел прервать курс спустя месяц. Однако, как отметил артист, ему удалось не просто отказаться от алкоголя, а начать новую жизнь, передает VSE42.RU.
*Алишер Моргенштерн признан иноагентом в РФ
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