09 февраля 2025

Моргенштерн* в рехабе отказался от дьявольского знака. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репер решил свести свои татуировка на лице
Репер решил свести свои татуировка на лице Фото:

Российский исполнитель Моргенштерн (признан иноагентом в РФ), настоящее имя которого Алишер Валеев, начал сводить татуировки с лица. Рэпер удаляет в том числе татуировку с тремя шестерками.

«Моргенштерн в рехабе решил очистить не только разум, но и тело. Рэпер начал сводить татуировки с лица. Первыми „под снос“ отправились три шестерки», — сообщает telegram-канал Starhit.ru.

Ранее Моргенштерн признался в наркозависимости и рассказал своим подписчикам о том, что вскоре окажется в лечебнице. В РФ против Моргенштерна возбудили уголовное дело. Его обвинили в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иноагентах.

*Моргенштерн — внесен Минюстом России в список иноагентов

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский исполнитель Моргенштерн (признан иноагентом в РФ), настоящее имя которого Алишер Валеев, начал сводить татуировки с лица. Рэпер удаляет в том числе татуировку с тремя шестерками. «Моргенштерн в рехабе решил очистить не только разум, но и тело. Рэпер начал сводить татуировки с лица. Первыми „под снос“ отправились три шестерки», — сообщает telegram-канал Starhit.ru. Ранее Моргенштерн признался в наркозависимости и рассказал своим подписчикам о том, что вскоре окажется в лечебнице. В РФ против Моргенштерна возбудили уголовное дело. Его обвинили в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иноагентах. *Моргенштерн — внесен Минюстом России в список иноагентов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...