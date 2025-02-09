Российский исполнитель Моргенштерн (признан иноагентом в РФ), настоящее имя которого Алишер Валеев, начал сводить татуировки с лица. Рэпер удаляет в том числе татуировку с тремя шестерками.
«Моргенштерн в рехабе решил очистить не только разум, но и тело. Рэпер начал сводить татуировки с лица. Первыми „под снос“ отправились три шестерки», — сообщает telegram-канал Starhit.ru.
Ранее Моргенштерн признался в наркозависимости и рассказал своим подписчикам о том, что вскоре окажется в лечебнице. В РФ против Моргенштерна возбудили уголовное дело. Его обвинили в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иноагентах.
*Моргенштерн — внесен Минюстом России в список иноагентов
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