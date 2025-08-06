В 84 года ушел из жизни народный артист России Владимир Сафронов

В возрасте 84 лет скончался Народный артист России, сотрудник Малого театра Владимир Сафронов. Об этом сообщили его коллеги. Позже станет известно, где и во сколько продет церемония прощания с артистом.
«В Малый театр пришла печальная новость — вчера, 5 августа, не стало Народного артиста России Владимира Алексеевича Сафронова. Большого мастера, уникального педагога!» — говорится в telegram-канале театра.
Владимир Сафронов в 1962 году закончил Театральное училище имени М.С. Щепкина. В 1972 году он вошел в труппу Малого театра уже опытным артистом, где за годы работы воплотил на сцене порядка 60-ти ролей. Сафронов отличался блестящей игрой в постановках по произведениям писателя Александра Островского и неоднократно участвовал в исторических спектаклях, которыми традиционно славится Малый театр. Каждый сценический образ актера был ярким и запоминающимся, а выдающаяся харизма привлекала внимание зрителей. Последние работы Владимира Сафронова — «Петр I» по произведению Д.С. Мережковского и «Мой нежный зверь» по рассказу А.П. Чехова — стали ярким свидетельством его таланта.
Мужчина был не только выдающимся актером и профессионалом своего дела, но и педагогом с богатым опытом преподавания. Его коллеги заявили, что память об артисте навсегда сохранится у всех, кому посчастливилось работать и общаться с ним. Сотрудникам Малого театра будет нахватать жизнелюбия, выразительного голоса, неповторимых сценических образов Сафронова. Коллеги мужчины в заключении выразили соболезнования родным и близким артиста.
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