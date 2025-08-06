На рынке «Казачий» в федеральной территории «Сириус» сотрудники полиции провели масштабные рейды после массового отравления людей самодельным алкоголем. задержано две женщины. Об этом сообщила представитель ведомства Ирина Волк. Изъята алкогольная продукция неизвестного происхождения, ведется установление производителя и других лиц, причастных к распространению опасного товара.
«Мои коллеги из ОМВД России по федеральной территории „Сириус“ задержали двух жительниц Краснодарского края, подозреваемых в причастности к отравлению граждан алкоголем. Предварительно установлено, что задержанные продавали на рынке „Казачий“ алкоголь домашнего приготовления», — заявила официальный Волк в своем telegram-канале. Она уточнила, что после употребления некачественного алкоголя несколько человек оказались в больнице, трое из них скончались.
В ведомстве уточнили, что жертв отравления может быть больше, включая туристов из разных регионов страны. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 238 части 3 УК РФ (производство, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).
Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии продолжают мероприятия по выявлению и пресечению незаконной торговли алкоголем на территории рынка. Изъятые образцы продукции направлены на экспертизу. Устанавливается круг лиц, причастных к противоправной деятельности.
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