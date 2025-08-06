Индекс Мосбиржи взлетел после слов Трампа о переговорах с Путиным

Индекс Мосбиржи впервые за почти две недели превысил отметку в 2800 пунктов, свидетельствуют данные торгов на 6 августа 2025 года. По состоянию на 20:20 мск индекс вырос на 0,33% и достиг 2800,01 пункта, сообщает площадка Московской биржи.
Рост индекса профильные СМИ объясняют позитивными новостями о встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, которая прошла в Москве. По словам Дональда Трампа, переговоры были продуктивными и стороны смогли достичь определенного прогресса.
К 20:46 мск темпы роста замедлились: индекс Мосбиржи скорректировался до 2799,59 пункта, что соответствует увеличению на 0,31%. Предыдущий раз значения выше 2800 пунктов фиксировались 25 июля. Инвесторы внимательно следят за развитием российско-американских отношений, поскольку новости о возможном сближении позиций традиционно оказывают поддержку российским фондовым активам.
Ранее, 25 июля, индекс Мосбиржи резко снижался на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном сокращении срока для России на заключение мирного соглашения с Украиной. Тогда индекс опускался ниже 2750 пунктов, а среди аутсайдеров торгов оказались крупные российские компании. Инвесторы продолжают реагировать на новости о развитии российско-американских отношений, что влияет на динамику фондового рынка.
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