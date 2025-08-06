06 августа 2025

Бастрыкин поручил разобраться в издевательствах над челябинскими инвалидами

© Служба новостей «URA.RU»
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Главе ведомства будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела
Главе ведомства будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил разобраться, почему два инвалида в Карталинском районе Челябинской области вынуждены собирать дождевую воду для питья, проживая в аварийном доме без воды. А местные власти пытаются переселить двух больных братьев в еще более невыносимые жилищные условия. Об этом пишет пресс-служба ведомства. 

«В Карталинском районе мужчина инвалид и его брат-инвалид живут в доме, где рухнула стена. Местные власти предложили им непригодное жилье и даже обратились в суд, пытаясь заставить мужчину с ограниченными возможностями туда переехать, однако суд встал на сторону заявителя. Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования данного уголовного дела руководителю СУ СК России по области Алексею Колбасину», — сообщает официальный telegram-канал СКР «Следком». 

Ранее в жилом доме произошло частичное обрушение стены, после чего большинство жильцов покинули аварийное здание. Инвалидам местные власти предложили два варианта переселения: либо в ветхий барак с затянутыми полиэтиленом окнами и прогнившими стенами, либо в квартиру на пятом этаже дома без лифта. Оба варианта братья сочли неприемлемыми и отказались от переезда.

Несмотря на судебную победу, мужчины вынуждены продолжать жить в опасных условиях — в полуразрушенном доме без водоснабжения. По данному факту следственными органами СК России по региону возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил разобраться, почему два инвалида в Карталинском районе Челябинской области вынуждены собирать дождевую воду для питья, проживая в аварийном доме без воды. А местные власти пытаются переселить двух больных братьев в еще более невыносимые жилищные условия. Об этом пишет пресс-служба ведомства.  «В Карталинском районе мужчина инвалид и его брат-инвалид живут в доме, где рухнула стена. Местные власти предложили им непригодное жилье и даже обратились в суд, пытаясь заставить мужчину с ограниченными возможностями туда переехать, однако суд встал на сторону заявителя. Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования данного уголовного дела руководителю СУ СК России по области Алексею Колбасину», — сообщает официальный telegram-канал СКР «Следком».  Ранее в жилом доме произошло частичное обрушение стены, после чего большинство жильцов покинули аварийное здание. Инвалидам местные власти предложили два варианта переселения: либо в ветхий барак с затянутыми полиэтиленом окнами и прогнившими стенами, либо в квартиру на пятом этаже дома без лифта. Оба варианта братья сочли неприемлемыми и отказались от переезда. Несмотря на судебную победу, мужчины вынуждены продолжать жить в опасных условиях — в полуразрушенном доме без водоснабжения. По данному факту следственными органами СК России по региону возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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