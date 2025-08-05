В Карталах инвалиду отключили воду из-за отказа выселяться в непригодное жилье

Инвалид в Карталинском районе вынужден собирать дождевую воду для питья, так как в ему предлагают переселиться в непригодное жилье, а воду в его бараке отключили. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Народного фронта.
"Человек выиграл суд, но его просто оставили в разрухе, без воды (в аварийном доме её нет). Теперь он собирает дождевую воду, чтобы выживать", — уточнили в пресс-службе организации.
В ОНФ уже рассказывали эту историю инвалида, который живет в ветхом бараке поселка Знойный вместе с братом, который также имеет инвалидность. В доме обрушилась стена и все соседи разъехались, не дожидаясь помощи, однако челябинцы решили обратиться на прямую линию президента. После этого им предложили переехать в другой барак с полиэтиленом вместо стекол и гнилыми стенами либо на пятый этаж без лифта, от обоих объектов братья отказались. Власти подали в суд с требованием заселиться на пятый этаж, но инвалид суд выиграл, правда, сейчас он вынужден продолжать жить в аварийном жилье без воды.
"Народный фронт обратился в прокуратуру Челябинской области с просьбой провести проверку, привлечь местных чиновников к ответственности и побудить расселить дом. Людям нужно предоставить жилье надлежащего качества и с условиями, соответствующими их состоянию здоровья", — отметили в пресс-службе ОНФ.
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