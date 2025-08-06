США озвучили сроки, когда введут санкции против РФ

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Президент США Дональд Трамп собирается принять решение о возможности ввести санкции против РФ в ближайшие 24-36 часов. Об этом сообщил Марко Рубио, госсекретарь Штатов, в эфире youtube-канала Госдепа.
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